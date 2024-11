Amenaza a contribuyentes: gabinete de Nenecho se prepara para implementar lista de morosos

Desde la Municipalidad de Asunción justifican enviar a los contribuyentes que no están al día con el pago de sus impuestos a una “lista de negra” de morosos a través de una calificadora de riesgo crediticio. El intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista) firmó para ello un convenio con Bicsa (Buró de Información Comercial Sociedad Anónima).

El acuerdo se encuentra en la Junta Municipal y, desde la Intendencia consideran su homologación como un mero “trámite de cajón” que se daría la próxima semana, dijo a ABC Tv, Mario Balbuena, director de relaciones interinstitucionales.

Actualmente la Municipalidad de Asunción registra un 51% de mora, sobre una base aproximada de 420.000 contribuyentes, indicó Balbuena. Eso significa una deuda aproximada de G. 5 billones, agregó.

Con el objetivo de reducir esta deuda, Balbuena justificó la inclusión de contribuyentes con mora de más de 90 días posteriores al vencimiento de la fecha de pago, en una " lista negra” de morosos.

Amenaza a morosos: comenzarán “lista negra” por los más morosos, afirman

Bicsa se dedica a la provisión de datos crediticios dentro del sistema económico, indicó el director municipal. “Con la firma del convenio vamos a comenzar a compartir la base de datos de morosos, que adeudan haberes impositivos en sus diversos conceptos al municipio de Asunción. De manera que se van a ver afectados luego para poder operar en el comercio o en el mercado habitual bancario”, advirtió.

Balbuena señaló que una vez homologado el convenio, analizarán primer los casos más antiguos y los que tengan deudas importante. Luego, la inclusión de morosos en la “lista negra” estará sistematizada.

Sin embargo, tal vez a modo de “consuelo”, el director de la Municipalidad de Asunción dijo que no solo se introducirá a la base de datos de Bicsa la información negativa del contribuyente. “No solamente vamos a compartir la información negativa, sino también la información positiva, si es un buen pagador, se aumentará su calificación bancaria y dentro del ejercicio habitual de sus atribuciones en el mercado financiero o comercial, pueda tener acceso a mejores créditos, mejores oportunidades”, enfatizó.

Balbuena aseguró que no será ilegal la publicación de datos crediticios de contribuyentes morosos porque cuentan con la autorización de los contribuyentes que realizaron trámites en la comuna. Desde la Junta Municipal y también desde partidos políticos opositores vienen advirtiendo a la ciudadanía que la Municipalidad no puede compartir sus datos si no tiene una autorización firmada por el contribuyente.

Administración de Nenecho debe a la Caja de Jubilaciones, a funcionarios, becarios y artistas

Balbuena afirmó que la Intendencia tiene esta prerrogativa hace tres años, cuando se aprobó por ordenanza para implementar el convenio con Bicsa, y que desde entonces se vienen preparando.

Ciudadanos asuncenos y políticos opositores, entretanto, cuestionan que el intendente avance en su amenaza de meter en una lista negra a los morosos, cuando la administración de Nenecho tiene deudas millonarias, por ejemplo, con la Caja de Jubilaciones, con becarios, con artistas que esperan el fondo de Cultura, y con funcionarios.

Además, al intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez se lo investiga por un desvío de G. 500.000 millones en bonos que eran para obras que no se hicieron. El caso fue denunciado por ABC y confirmado luego por la Contraloría General de la República, que elevó la denuncia al Ministerio Público. Además, el jefe comunal está imputado por lesión de confianza y asociación criminal, en el caso de los “detergentes de oro”, por un perjuicio de G. 1.700 millones en pandemia.