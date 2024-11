Bosque San Vicente: ¿Por qué Nenecho no detuvo la deforestación?

Pese a la lucha de los vecinos, decenas de árboles fueron finalmente derrumbados en el predio conocido como el “bosque San Vicente”, para la construcción de un supermercado. El intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez respondió a los cuestionamientos y señaló sobre todo que es un terreno privado, cuyo propietario cumplió con todos los requerimientos legales.

“Nosotros no tenemos una herramienta legal para impedir que una persona, ya sea física o jurídica, no invierta o no pueda disponer de su terreno”, respondió hoy el intendente luego del juramento del nuevo presidente de la Junta Municipal, Luis Bello (ANR-HC).

Agregó que la empresa cumplió con todas las medidas de compensación que fueron exigidas por otras instituciones del Estado y fueron esas las encargadas de otorgar la autorización y los permisos respectivos.

“Nosotros incluso dijimos que podría haber la posibilidad de comprar el terreno al privado, para nosotros trabajar en el mantenimiento de la plaza, que sea un bosque protegido, pero ni Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores aprobaron la posibilidad de adquirir ese terreno”, agregó Rodríguez.

Dijo en ese contexto que no tenía las herramientas legales para evitar que el propietario disponga de su predio. “No hubo otra cosa que hacer ahí”, subrayó.

Vecinos de otros barrios eran los que protestaban, según Nenecho

Además, planteó que en toda la zona se desarrollaron proyectos que implicaron lo mismo, el derrumbe de árboles. “Entonces hay que ver si no hay algo detrás, una intención de querer evitar que competencia se coloque cerca de nosotros”, señaló.

Aseguró incluso que los que protestaron no eran vecinos de la zona. “Muchos vecinos pedían (la obra) porque es una zona un poco complicada, que servía de aguantadero para chespis, ¿quienes pidieron? Vecinos de otros barrios eran los que hacían en su mayoría las protestas”, aseguró.

Afirmó Nenecho que él habló con vecinos y le pedían que se desarrolle el terreno. “Hay denuncias de robos en esa zona y se escondían en ese terreno. Se va a desarrollar este emprendimiento, si bien es cierto derribaron unos árboles, la medida de compensación es plantar árboles en otro terreno y lo están haciendo”, finalizó.