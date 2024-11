“No quiero que mi sobrina viva en un país donde no se valora la vida de las personas” dijo la tía de niña sobreviviente en accidente

Nancy Jacquet, hermana de Osvaldo Jacquet, uno de los fallecidos en el terrible percance ocurrido ayer en Luque - San Bernardino, manifestó su profunda tristeza por este hecho que enluta a dos familias y deja huérfana a su sobrina de 8 años.

Relató que su sobrina fue rescatada con múltiples golpes de los escombros del automóvil donde viajaba con su familia. La pequeña se encuentra en el Hospital de Trauma luchando por su vida en terapia intensiva.

Explicó que la niña está muy delicada, pero que los doctores le dieron esperanzas de que podría recuperarse teniendo en cuenta que no sufrió daños cerebrales.

“Queremos que en cuanto mi sobrina salga de esto vaya a Alemania a rehacer su vida. No quiero que se quede en este país, en donde la gente no valora la vida de los demás, en Paraguay no hay justicia”, expresó con dolor.

Los daños que presenta la niña

La menor sobreviviente cuenta con golpes en el pulmón, fracturas en el brazo y lesiones en el vaso sanguíneo.

“Estamos confiados en que mi sobrina va a salir de esto, los doctores nos dan esperanzas porque lo importante es que no sufrió daños cerebrales”, enfatizó Nancy Jacquet.

Por su parte Enrique Jacquet, otro de los hermanos del fallecido, dijo que hasta hora no puede asimilar lo que ocurrió con su familia.

Señaló que su hermano Osvaldo junto con su esposa Kistín e hijos, habían llegado a Paraguay hace unos cuatro meses para cumplir con cuestiones laborales y al realizar un paseo a San Bernardino, fueron víctimas de esta desgracia.

“Nosotros consideramos de que efectivamente lo que pasó no fue un accidente, que fue un homicidio. Aquí no solamente hubo negligencia. Esto es un homicidio doloso con (dolo eventual), porque un hombre que se adelanta en la doble franja a alta velocidad, en una curva peligrosa y encima en estado etílico, es un asesino”, lamentó

Enrique resaltó que no descansarán hasta que la justicia tome la medidas penales que corresponden.