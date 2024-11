Supuesto “castigo a los golpes” de un comisario a alumnos de cursillo: esto dice la mamá que grabó el video

Rosa Nattalia Téllez Aquino es madre de uno de los cursillistas de la academia privada “Cursillo HR”, en el que aspirantes a formar parte de las filas de la Policía Nacional se forman, y fue quien captó el video del aparente “saplé” del comisario Héctor Rafael Fernández Solís a uno de sus alumnos.

“Yo soy la que filmé el video y soy mamá a la que supuestamente le dieron saplé, pero yo no lo interpreto de esa manera, estábamos en un momento de festejar, estábamos en un momento de disfrutar de todo eso que pasaron”, indicó la madre.

Contó que fueron siete meses de internación en los que sus hijos recibieron disciplina, sin celulares, recibiendo visitas los días de franco que se otorgaban cada dos meses, lo que para los padres era una satisfacción.

“Yo no lo grabé como para denunciar, o como para que la gente lo tome de manera maliciosa. Esto sale de mis manos, porque no sé cómo se filtró semejante video para que la gente sea mala. Sinceramente, no es así como dicen y se están yendo por las ramas de cuánto es el costo, ni qué hace el comisario ahí en esa institución, porque todo estaba a nombre de la señora Beatriz”, señaló sobre los cuestionamientos al comisario.

Comisario enseña Constitución en la academia

Según comentó Rosa Téllez, el comisario Héctor Rafael enseña Constitución de vez en cuando en la academia, a la que dos de los hijos de la mujer asistieron para ingresar a la Policía Nacional.

“Hay gente que dice que él filtró, él tiene el examen y que vendió, nosotros no compramos, es el esfuerzo de nuestros hijos y ahí te demuestra que nosotros no compramos, ellos no le enseñaron a base de un examen que ya tenía. Lo que quiero manifestar es que no se diga cosas que no son. Ese video es mío y yo lo compartí solamente con mi familia”, refirió.

Agregó que los padres pagan con gusto los costos de la academia, lo cual nadie les puede objetar, ya que enseñan disciplina a sus hijos. “Algo que a lo mejor nosotros, los padres no podemos enseñarle. Ellos están siete meses sin celular y aprenden a estudiar”, aseveró.

Dijo que incluso hay casos en que los alumnos empiezan a ser competitivos y estudian casi 20 horas y que la Academia HR les proporciona psicólogos, haciendo el papel incluso como el de una familia.

“En ningún momento le violentó”

Testigos difundieron el video de una aparente agresión a alumnos de un cursillo privado para ingresar a las fuerzas policiales. En las imágenes se observa al comisario principal Héctor Rafael Fernández Solís dando un “saplé” a al menos dos alumnos, en medio de un aparente “castigo grupal”. El mismo es director general de la academia privada, pese a que se encuentra activo actualmente en sus funciones.

“En ningún momento le violentó, nuestros hijos son perfectos en el sentido de disciplina. No hay forma de refutar lo contrario y quiero nomás que sepan que esto lo está haciendo gente maliciosa y que un policía activo esté dando clases en un cursillo, yo conozco gente que es oficial inspector, subcomisario, comisario principal que también está teniendo cursillos. La fórmula es hay que estudiar nomás y no empezar a denunciar macanada”, señaló Rosa Téllez.