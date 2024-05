Denuncian dos nuevos casos de agresión a cadetes en Academil

El ministro de Defensa Nacional Óscar González informó sobre dos nuevos casos de agresión de los que fueron víctimas cadetes del 2º curso, por parte de cadetes superiores del 3º y 4º curso.

Según fue informado el secretario de Gabinete por parte del Comandante de la Academia Militar Francisco Solano López, los cadetes recibieron golpes en los pies y dedos que no pasaron a mayores. No obstante aclaró que la gravedad no es lo que le preocupa “sino el hecho en sí de abusar del poder que tiene el superior, eso es lo que se debe corregir”.

Óscar González adelantó que las medidas en contra de los agresores “serán drásticas”.

Estos nuevos casos se produjeron en días anteriores, según el ministro, quien informó que a partir de ahora se implementará un nuevo sistema de control qe permitirá una detección más eficaz de los hechos de violencia.

Se tiene la identidad de presuntos agresores

El comandante de la Academia ya hizo una denuncia al Tribunal Militar y se conoce la identidad de los presuntos agresores. En la brevedad la Justicia militar iniciará el proceso, dijo el ministro.

Según detalló la autoridad, los nuevos casos se supieron por medio de una investigación interna y las víctimas confirmaron los hechos.

Actualmente estos dos cadetes agresores están procesados, y que si amerita el caso “deben ir a parar a al Cárcel de Viñas Cue”.

Con el fin de reducir estos hechos, el ministro ordenó una auditoría para determinar qué áreas faltan fortalecerse para la prevención, no obstante “la toma de medidas drásticas es también un método para que esto no vuelva a repetirse”, dijo Óscar González.

Garantiza que cadetes que denuncien no sufrirán represalias

Por el momento se desconocen otras denuncias, y el ministro aseguró que los cadetes que se animen a denunciar malos tratos tendrán todas las garantías de que no existirán represalias y podrán continuar con su carrera militar.

El ministro propuso incrementar la educación en materia de derechos humanos en la malla curricular de los institutos de enseñanza militar.

Detalló que los agresores son “personas astutas y criminales”, que aprovechan lugares y momentos donde no existe control de oficiales para cometer sus abusos.

En cuanto al cadete del primer caso filtrado, el ministro precisó que está evolucionando favorablemente y ya se encuentra en una sala común del Hospital Militar.

Días pasados se produjo una agresión física dentro de la Academia Militar de las Fuerzas Armadas. La víctima se llama Édgar González (20), y recién luego de llegar al Hospital Militar informó que lo golpearon, el lunes 13 de mayo.

Según informó el ministro, el joven ‘aguantó’ varios días, tras el golpe y hace dos días se desvaneció durante la actividad física. En su momento se abstuvo de declarar por la presión de los superiores.