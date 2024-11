“Los jóvenes paraguayos nos queremos ir de Paraguay”, afirma estudiante tras denunciar corte de luz eléctrica en aula de la UNA

En redes sociales, una joven se hizo sentir para expresar todo su dolor e impotencia ante lo que ella califica como una mediocridad. La usuaria @saritaseux de X, comenzó haciendo una denuncia con relación a lo que, en esta época del año, afecta a todos: el corte de energía eléctrica. Denunció que en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) hubo una interrupción que dejó sin funcionar los ventiladores y acondicionadores de aire.

“Sin luz en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, con 37 °C, en un aula donde somos al menos 30. No hay agua tampoco. Esto no es un accidente ni un hecho aislado. Es la rutina, la normalidad disfrazada de precariedad”, posteo.

Siguió con un hilo en el que soltó toda su rabia ante una situación que, según dice, es de todos los días. Manifestó que lo que más duele no es el calor ni la falta de agua, sino lo que esto simboliza: “un sistema educativo que no exige, que no se esfuerza por ser mejor. La educación debería ser un desafío constante, un motor que nos empuje más allá de nuestros propios límites”.

Mediocridad y consecuencias que afectan el nivel laboral de la sociedad

También resaltó que la mediocridad tiene consecuencias. Dijo que no se queda entre las paredes de la facultad y que se ve en las empresas y en las instituciones públicas. A La falta de rigor y de profundidad se traduce en malas decisiones, en profesionales que no están a la altura, en ciudadanos cómodos.

“Pero en estas condiciones, ¿qué se puede esperar, si la facultad misma está así? Las materias se vuelven trámites, los profesores (no todos) repiten lo mínimo indispensable, y los estudiantes aprendemos a conformarnos. Aprendemos que la mediocridad es suficiente acá”, lamentó.

Señaló que lo que pasa dentro de la casa de estudios no es solo un problema de infraestructura. Afirma que es un reflejo del país. “La falta de luz, de agua, de un ambiente digno. La educación no nos prepara para superar esos desafíos; al contrario, nos entrena para convivir con ellos”, resaltó.

La opción de irse de Paraguay

Continuó su reflexión con la pregunta: ¿qué nos queda? Irnos se autocontestó. “No porque no queramos a nuestro país, sino porque nuestro país nos da la espalda”, puntualizó.

Comentó que el 90% de las personas con las que habló se quieren ir de Paraguay. “Yo todavía no sé qué quiero, pero sé que si el país sigue así, no quiero ser una mártir. Tuve la oportunidad de irme, pero la Sara de 17 o 18 años decidió quedarse porque creía que aportaba más estando aquí que afuera. Pero estas cosas decepcionan y cansan”, finalizó.