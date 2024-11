Movilización campesina en cuarto intermedio hasta la próxima semana

La Organización Campesina de Misiones reclama la entrega de kits de víveres que debían ser distribuidos en tres etapas este año y que, hasta ahora, no se llevó a cabo. Con el objetivo de presionar a la administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para que cumpla lo establecido, organizaron una movilización masiva e indefinida a nivel departamental, que debía comenzar este miércoles, pero finalmente quedó en suspenso.

Según el plan, la manifestación se iba a realizar frente a las municipalidades de los 10 distritos y la Gobernación del departamento de Misiones. Finalmente, los dirigentes de la agrupación campesina anunciaron que decidieron hacer un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 27 de noviembre.

Uno de los dirigentes, Ramón Benítez, mencionó que la medida de fuerza se pospondrá para la siguiente semana, ya que el director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se encuentra de viaje en el exterior y sus reclamos no serían escuchados.

“Estamos en un cuarto intermedio en la movilización que teníamos planeada desde hoy, con la toma de las municipalidades y la Gobernación. El motivo es que el director de la EBY se encuentra de viaje en el exterior negociando una transferencia, y, por lo tanto, nuestro reclamo no sería escuchado”, explicó.

“El mismo estaría negociando la transferencia del último pago de Argentina para la EBY. Por eso, consideramos que no es el momento para realizar una movilización y decidimos suspenderla, esperando que una parte de esa transferencia pueda ser destinada al sector campesino y que las autoridades cumplan con sus promesas”, comentó Benítez.

Resaltó que la OCM debe recibir 18.000 kits de víveres, pero las autoridades mencionaron que, en este momento, no se cuenta con los recursos económicos para cumplir con ello.

“Nosotros ya no queremos escuchar que no tienen recursos para cumplir sus promesas. Lastimosamente, no tienen interés político para buscar una solución, y ahora que van a recibir esta transferencia, están priorizando otros sectores de nuestro país. Lastimosamente, no nos están teniendo en cuenta, pero seguiremos presionando para lograrlo”, finalizó Ramón Benítez.