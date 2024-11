Copa Sudamericana: PMT no prevé cerrar acceso vehicular a la Costanera de Asunción

El juego entre Racing de Argentina y Cruceiro de Brasil está trayendo al Paraguay a miles de hinchas del fútbol que quieren participar de la final de la Copa Sudamericana. El movimiento en Asunción será intenso y varias instituciones se movilizan con sus operativos.

Una de las entidades es la Municipalidad de Asunción, que a través de su Policía Municipal de Tránsito (PMT) cubrirá varias áreas. Una de ellas es la zona de la Costanera.

Al respecto, Marcos Maidana, director de PMT, se refirió al caso de los fanáticos del fútbol que estarían en el Fan fest que organizan varias empresas y la CONMEBOL, por lo que se espera que el tránsito aumente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La Costanera está habilitada. Si hay una aglomeración desmedida se cierra en el ingreso desde la avenida General Santos y solo se habilitaría la avenida Artigas”, advirtió a los conductores en contacto con ABC AM 730.

A su criterio no cree que ocurra ese inconveniente. “De momento no hay desvíos previstos. Se habilitaría la media calzada y los datos de estas decisiones se darán a conocer vía redes sociales”, manifestó. No descarta que se utilice la calle Río Ypané al costado del Congreso Nacional como posible desvío.

Lea más: Con la apertura del FanFest, Asunción da puntapié inicial a la final de la Sudamericana

PMT y desvíos en zona de La Nueva Olla

Maidana comentó que varias instituciones encargadas del control estarán trabajando en varios “anillos” de verificación de entradas para el acceso a La Nueva Olla ante el partido de este sábado que arrancará a las 17:00.

El director dijo que habrá un primer anillo de seguridad en la calle Dr. Blas Garay (Cuarta proyectadas), también en la arteria Estados Unidos, en 12 proyectadas y en Fulgencio Yegros.

Algunas alternativas para desvíos cerca del estadio son las avenidas Rodríguez de Francia, Félix Bogado o la calle Independencia Nacional.

Vecinos tienen un pase para circular

Otra de las dudas de los pobladores que están cerca de la cancha de Cerro Porteño, es cómo harán cuando haya vallados.

Maidana expresó que los vecinos están censados y frentistas tienen un pase para circular e ingresar hacia sus casas. “Desde ayer tenemos numerosos agentes trabajando. Un total de 215 de la PMT en varias funciones”, finalizó.