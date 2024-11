En Costa Pucú claman por un viaducto peatonal y autoridades ignoran pedido de ayuda

Desde la implementación de la nueva circunvalación en la ciudad de Caacupé, no han parado de reportarse accidentes, que en su mayoría tienen desenlaces fatales. El problema persiste y los pobladores ya no saben a quien recurrir para solucionar esta situación.

Agustina Franco, pobladora de la compañía Costa Pucú, manifestó su preocupación ante esto que afecta a varias familias, teniendo en cuenta que todos se ven obligados a cruzar por el kilómetro 59 para llegar hasta el casco urbano de la Villa Serrana.

Relató que en la zona ya se tuvo seis muertes porque no se cuenta con un paso seguro y los vehículos y camiones de gran porte circulan a alta velocidad.

“La preocupación es muy grande porque es inevitable no utilizar esta ruta ya que es la única que nos lleva al centro de Caacupé. Lo peor es que también hay muchos estudiantes y niños pequeños que corren peligro cuando van para sus escuelas y no hay control”, cuestionó la ciudadana.

MOPC no contempló necesidad de habitantes de Caacupé

Por su parte, José Amarilla, oriundo del barrio San Francisco, también hizo su denuncia contra el MOPC y señaló que los encargados de la obra no solo no previeron la seguridad de la gente, sino que tampoco construyeron canaletas que estén en buen estado para evitar que se inunden las casas que se ubican cerca de la nueva ruta.

“Por causa estas obras en los días de lluvia nuestro terreno se llena de agua y de basura. Desde el 2022 ellos sabían lo que estaba pasando. ¿Y porqué no rediseñaron un buen proyecto de recanaletado?” Se preguntó Amarilla.

Asimismo, también resaltó que Costa Pucú debe tener con urgencia un paso seguro para los que transitan todos los días por la vía. “Se va a tener más accidentes porque no hay ninguna seguridad para los peatones, no hay tranquilidad para las familias. Supuestamente este mes se tendría que empezar con la construcción de un viaducto en la zona, pero no hay ningún movimiento”, dijo.

Amarilla enfatizó que lamentablemente las autoridades responsables hicieron un mal trabajo y eso se refleja en la cantidad de muertes que ya se tuvo en el lugar. “Ellos no hacen nada para cambiar la situación y tememos que las desgracias sigan ocurriendo”, puntualizó el denunciante.

Para consultar porque aún no se construye el viaducto en Costa Pucú, llamamos al Viceministro de Obras Hugo Arce, a su número que termina en 215, pero no recibimos retorno.

