Caso de estafa en el cobro de indemnización de la ANDE: prometen volver a pagar a la víctima

Eliseo Quiroz fue víctima de un supuesto hecho de estafa en el cobro de su indemnización de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a consecuencia de la afectación de un sector de su propiedad por donde pasa la línea de 500 kV que va desde la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en Ayolas, hasta Villa Hayes.

El mismo se presentó en la entidad estatal para dialogar con el presidente, Félix Sosa, quien mostró buena predisposición para buscar una solución favorable a esta situación.

Lea más: Imputada por estafa y uso de documentos falsos es detenida tras presentarse ante la justicia en Misiones

“Nos recibió el presidente de la ANDE, Félix Sosa, con quien dialogamos extensamente sobre la situación que se presentó en mi caso, donde una tercera persona cobró la indemnización que me correspondía, y en ese sentido, tuvo una muy buena predisposición para buscar una solución favorable”, indicó Quiroz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Comentó que el presidente se comprometió a devolver el dinero “que me corresponde por la indemnización debido a la afectación de un sector de mi propiedad. Según me indicaron, en diciembre se me estaría pagando en su totalidad”, explicó Eliseo Quiroz.