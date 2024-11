Video: chofer niega viaje a joven con discapacidad y hasta casi lo agrede, según denunció

Eduardo Páez denunció en la Comisaría Tercera de Asunción que un chofer de un bus de la Línea 5, La Chaqueña, le negó el servicio de transporte público, pese a que Páez cuenta con su carnet de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) con la que personas con discapacidad están exoneradas del pago del pasaje por ley.

“Yo tengo el certificado de discapacidad, el carnet, que es para pasaje gratis y salí de mi facultad y quería tomar la Línea 5. Exactamente, la unidad 25 en la aplicación Jaha, me quise subir, le mostré y me dijo ‘no te voy a aceptar’, y yo le dije ‘¿por qué?, si es por ley decreto’ y después me dijo ‘si no querés pagar el pasaje, ahorra para una bicicleta o un caballo’”, contó.

Agregó que después de la discusión, empezó a grabar al chofer, momento en el que este empezó a agredirlo verbalmente y casi físicamente.

“Yo le dije “pero es todo por decreto, te voy a denunciar”, y ahí le empecé a grabar y me empezó a agredir verbalmente, me dijo pelotudo, todas esas cosas y después, cuando me estaba por bajar, se quiso bajar del colectivo a agredirme físicamente. No pude abordar, vine directo a denunciar”, relató.



Chofer casi agredió a joven con discapacidad

Eduardo lamentó que no es la primera vez que pasa por este tipo de situaciones, ya que son varios los choferes que le niegan el derecho de acceder al transporte público con el carnet.

“Desde que tengo todos estos beneficios, sería la tercera vez que me está pasando y ahora me animo a denunciar porque ya pasó el límite y muchos choferes suelen ser así, que no te aceptan, que tal cosa, que se avisó, que tiene que ser con una tarjera especial y eso. Yo quisiera alzar mi voz para que no ocurra más eso más adelante, ya que está por ley, apoyado por la Senadis, igual no se cumple. Tengo el carnet al día”, indicó.