“Ña Tita” y El Descanso del Peregrino: una historia de fe, solidaridad y dedicación a la Virgen de Caacupé

En el kilómetro 51 de la Ruta PY02, en Caacupé, se extiende un terreno de 6.371 m², que en estas fechas de a poco va llenándose de peregrinos, tradición y de fe, pero por sobre todo de solidaridad, ya que hace más de 50 años Manuela “Ña Tita” Peña, junto con varios voluntarios, asiste a los que acuden a “El Descanso del Peregrino”.

“Hará unos 25 por ahí o unos 20, estaba luego siempre dándole agua a la gente y un poco de mate cocido, en un principio, muy modestamente, poquita cosa, pero después se va agrandando de acuerdo a las necesidades”, contó Manuela, cariñosamente conocida como “Ña Tita”.

El papá de Ña Tita fue el dueño del terreno que hoy tiene más parecido a una plaza, luego de que fuera donado a la Iglesia Católica para recibir a los peregrinos para el descanso.

“No tiene un lugar físico para acostarse. Ahí el duro suelo es lo que se ofrece, yo consigo para todos los años cartones, entonces busco cartones y le doy un pedazo para que no se acueste en el suelo. Son sacrificados todo lo que están ahí”, destacó Manuela.

El Descanso del Peregrino es para quien quiera

Entre las curiosidades que alberga un lugar donde pasan miles de personas, Ña Tita cuenta que si bien es para cualquiera que pasa por el lugar y necesita descansar, los que más atención necesitan muchas veces son los jóvenes.

“Es para quien quiera, es mucho más fácil para estos que van a llegar ahora, pero los jóvenes que se van de Asunción necesitan mucho trabajo para atenderle, porque se van con su parejita, por ejemplo y se van en el fondo, bueno yo ya no estoy en edad de enseñar a nadie. 95 años tengo”, expresó.

Dijo que la mayoría de los voluntarios son los funcionarios de una empresa que toman su tiempo libre o algunos amigos, pero que también el voluntariado está abierto a quien tenga la voluntad de ayudar y atender a los peregrinos.

“¿Sabés cuantas criaturas van a llegar el miércoles, a las 17:00 más o menos? 1.500 me dijeron, a mí me avisan cuanta gente van a llegar. Van a salir a las 7:00. Van a venir 21 camiones, porque ahí al lado, el vecino, también nos presta su terreno, entonces estamos entre tres más o menos”, dijo sobre como se contagió en la zona la solidaridad de recibir y atender a los peregrinos cansados.

Misa y rezos todos los días en El Descanso del Peregrino

Ña Tita destacó que le encanta recibir a los peregrinos en el predio, lo que a través de estos 50 años generó una sinergia con los peregrinos y voluntarios, al punto que son varias las capillas que aportan para hacer más ameno el descanso.

“¡Me encanta!, pero como que estoy limitada un poquitito, ahí pues yo tengo un tinglado y armamos toda la mesa para la misa, porque ahí todo el día rezamos. Me dijeron que de una capilla van a traer su equipo de música. Procuramos al máximo para que se sientan bien, ahora hay poca agua y estaba yo desesperada, dijo, como puede ser esto, compre unos tanques y preste además unos tanques, entonces voy a tener agua”, agregó bastante entusiasmada.

Contó como se genera una comunidad solidaria en la que todos participan, sin exclusión, lo que le da mucha alegría.

“En algunos casos, les damos pelota para que ellos se entretengan, porque están con alegría, rezando a la virgen, cantando, jugando, una maravilla, y entonces le llevas pelota por ejemplo y no le alcanzó a uno, ese uno no está lloriqueando, no está protestando, si no está compartiendo otra vez con el que tiene la pelota. Ese me parece que es un ejemplo de que no son egoístas”, comentó.

El Descanso del Peregrino contará con una chef profesional

Ña Tita destacó que la mayoría de los peregrinos, sobre todo los indígenas que llegarán hasta el descanso este miércoles, hacen un enorme sacrificio, ya que incluso para poder costear sus pasajes para el traslado, ahorran durante varios meses.

“Vos te imaginas el sacrificio enorme que habrán hecho para conseguir para su pasaje, no vienen gratis, entonces dicen que seis meses antes ya están comenzando a guardar su dinerito para venir a Caacupé. Te podés imaginar que de Pedro P. Peña vienen, de allá, frontera con Bolivia. Ahora tenemos la ventaja de que hay camino, antes cuando no había, venían en trasganado si encontraban, o si no, caminaban”, comentó.

Dijo que muchas veces, al servir comida, los peregrinos que acuden al lugar comparten cubiertos y platos.

“Estamos sirviendo la comida por ejemplo, tengo mil platos, pero qué pasa, sirven, llevan la cuchara, y terminan de usar y vuelven, se lava eso, se desinfecta, y corre, entonces no hace falta, pero este año yo estoy esperando que venga un grupo para que se encarguen de la cocina, entonces, el año pasado, vino una que era una experta cocinera, entonces le damos los ingredientes”, concluyó.