El tacto rectal y otros miedos de los hombres desmitificados para realizarse los controles en el noviembre azul

Mediante la Ley del Cáncer Nº 6280, del Cáncer de Próstata, que crea el Programa Nacional de prevención, detección y tratamiento al cáncer de próstata, todos los hombres del país tienen dos días hábiles, tanto en el sector público como en el privado para poder realizarse los controles de detección precoz del cáncer de próstata y del cáncer de colon, que son los dos tumores frecuentes en el país, según indicó el doctor Arnaldo Vázquez.

“La próstata es una glándula que está exclusivamente en los varones, está en la zona pélvica. Está ubicado por debajo de la vejiga y por delante del recto, entonces esta glándula, que es única, está atravesada por parte del conducto urinario. A cierta edad tenemos que controlarnos ¿por qué?, porque la próstata aumenta de tamaño de forma fisiológica de forma normal, pero a cierta edad a partir de los 50 años empieza a aumentar el tamaño de forma gradual”, explicó.

Dijo que los síntomas que deben llamar la atención son todos los relacionados a la micción, porque el conducto urinario atraviesa esa glándula, entonces cuando empieza a aumentar de tamaño, le empieza a presionar, entonces el flujo empieza a cortarse.

“El retraso del inicio de la micción, después tenemos el flujo débil, el chorro débil, el flujo intermitente entrecortado, después también tenemos esa sensación del vaciado incompleto, te vas a orinar, el goteo terminal y parece que no orinaste todo, todos esos son síntomas que nos tienen que llamar la atención, no son síntomas que nos aseguren que tenés cáncer de próstata, sino que tenés un problema en la próstata”, señaló.

Mitos de los varones para evitar consultas

El jefe del Programa Nacional de Prevención, Detección y Tratamiento del Cáncer de Próstata del Ministerio de Salud dijo que los varones son reacios a consultar y cuando empiezan a aparecer los síntomas piensan directo en lo peor que puede ser un cáncer, entonces ya tienen más miedo de consultar, sin contar de qué se trata de un sitio muy sensible.

“Hay muchos mitos, mucho temor, mucha vergüenza, a veces el tema de prejuicio, pero hoy por los avances científicos que se tienen los controles, pero son súper fáciles, o no son invasivos. En los controles hoy día a nivel de Ministerio de Salud tenemos lo que yo suelo llamar y dividir en tres pilares diagnósticos”, explicó.

Dijo que anteriormente el origen de los mitos, de los tabús, de la barrera principal de consulta al urólogo era justamente el tacto rectal, lo que hoy ya cambió, ya que contamos dos pilares anteriores, como diagnóstico por análisis de sangre, que es donde se busca una proteína que es la proteína antígenos prostáticos específicos, que es una proteína que se encuentra en sangre cuando la próstata aumenta de tamaño es una simple extracción de sangre.

El segundo pilar diagnóstico es una ecografía prostática, que es en donde se realiza para medir el tamaño de la próstata, para ver si es que hay algún nódulo o no, algo sospechoso, entonces con esos dos con el análisis de sangre y con la ecografía prostática o una resonancia en todo caso, ya se cuenta con el 80 al 90 por ciento ya del diagnóstico hecho.

Tacto rectal y biopsia prostática

El doctor Vázquez dijo que hay muchos médicos, muchos urólogos que solicitan directo la biopsia prostática, que es cuando se extraen algunos tejidos de la próstata y se envía al laboratorio de anatomía patológica para poder realizar el diagnóstico definitivo y hay algunos que de acuerdo al caso, van al tacto rectal, porque pueden aparecer situaciones donde no se detecta muy bien en la ecografía la presencia del nódulo.

“A través del tacto rectal, lo que se hace es se palpa la glándula de forma directa, por eso explicaba al inicio que la próstata está por el frente mismo del recto, entonces, se puede palpar y se ve y se siente si es que hay un nódulo o no, pero esto depende netamente del criterio del médico y de la situación en que se presente la enfermedad, pero con la con el análisis de sangre y con los métodos de imágenes ya tenemos aproximadamente el 80 al 90% del diagnóstico hecho”, reafirmó.

Insistió en que el miedo al tacto rectal es uno de los motivos principales de la negación del de los hombres para consultar.

Agregó que en el sector público se cuenta con profesionales y equipos de diagnóstico en la mayoría de las cabeceras departamentales. “Muchas veces no nos hacemos nuestros controles porque no queremos irnos al urólogo, uno por acceso a las consultas, o dos por el miedo o la timidez o la vergüenza, entonces quiero dejar en claro que el médico de familia, el médico clínico, el médico cabecera de la familia está capacitado como para poder solicitar el antígeno prostático en sangre. Uno llega a los 50 años y automáticamente dentro de la grilla de los controles laboratoriales ya figuran el antígeno prostático”, indicó.

Factores que contribuyen y no al cáncer de próstata

El doctor Vázquez dijo que adoptar hábitos saludables, como una dieta rica en frutas y verduras, la disminución del consumo de carne roja, de grasas son factores que predisponen a la no aparición de este tipo de cáncer y de otras enfermedades, así como también la práctica de deportes, como caminatas regulares de 30 minutos por día, ya que fortalecen el cuerpo y evita la aparición de este tipo de cáncer y de otros cánceres más.

“Tenemos los factores de riesgo que son modificables y los no modificables. Los modificables son el tener un buen peso corporal, la obesidad, el sedentarismo, la falta de actividades físicas, todo eso son factores que predisponen a la aparición, son factores de riesgo. Todas las enfermedades de base, por ejemplo las crónicas no transmisibles, son todos factores que contribuyen a la previsión de este tipo de cáncer y de otras complicaciones más”, dijo.

Entre las no modificables citó que el simple hecho de ser varón, el tener antecedentes familiares, son factores que no podemos modificar. “Son familiares de primer grado, por ejemplo el papá y los tíos o los hermanos, todos esos son, si tenés antecedentes familiares, si tu papá, tus hermanos o tu tío, en este caso, tuvo cáncer, estos controles tienen que empezar a realizarse a partir de los 40 años. El abuelo ya no, pero igual tenés que prestar atención es importante porque hay veces que salta la generación”, recalcó.

Agregó que la práctica sexual, ya sea frecuente o no frecuente, monogámica o no, no tiene relación con la aparición del cáncer, así como tampoco los tratamientos tienen efectos colaterales en cuanto a la fertilidad o a la erección, o al encuentro íntimo, aunque pueden tener algunas consecuencias o algunos efectos colaterales que se deben consultar con el especialista.

Por último, habló del cáncer de colon, que es otra entidad bastante frecuente en el país, casi el tercero más frecuente a nivel país, y que incluso llama la atención que aparece en personas cada vez más jóvenes.

“Es importante prestar ciertas atenciones, como por ejemplo la modificación del hábito defecatorio, un día estás con diarrea otro día estás estreñido, otro día estás con deposiciones acompañadas de glera o de flema, verdad todos esos hábitos hay que controlar, también la presencia de sangre en las heces, entonces todo eso son efectos que nos tienen que llamar la atención, también si tienes antecedentes familiares, es importante consultar como para poder hacerte los controles en pertinentes”, concluyó.