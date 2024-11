Amable y servicial: así era Marcos Bazán, el policía asesinado por asaltantes que deja huérfana una hija de 9 años

El joven policía Marcos Bazán recibió cuatro impactos de bala: dos en el abdomen y dos en el pecho, lado derecho, heridas que derivaron en su fallecimiento horas después.

Marcos Ramón Bazán Cañete era reconocido por su alto grado de compromiso con la Policía Nacional y por su carácter servicial. Prestaba servicios como custodio de la vivienda del diputado nacional Derlis Rodríguez (ANR HC), ubicada justo al lado del local comercial que fue asaltado ayer por un grupo de delincuentes armados. Al percatarse de que algo extraño sucedía en las inmediaciones, el suboficial decidió intervenir inmediatamente, pero fue recibido con disparos por los malvivientes.

El amigo cercano del policía fallecido, Joel Recalde, comentó que Marcos Bazán era alguien que siempre ayudaba a todos por igual. Según Recalde, tras ser alertado por un vecino, el uniformado decidió actuar sin medir las consecuencias. También destacó que Bazán era el principal sostén de su familia y que deja una hija de 9 años.

El cuerpo será trasladado a Asunción para la autopsia

Los restos del suboficial ayudante serán llevados a la capital del país para ser sometidos a una autopsia que determine con precisión la causa de su muerte. El procedimiento forense está previsto para las 16:00 horas; posteriormente, el cuerpo será trasladado nuevamente a Coronel Oviedo para su velatorio.

Avances en las investigaciones

La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional informó que trabaja de manera conjunta con el Departamento de Homicidios para identificar y capturar a los responsables del crimen.

El jefe de Investigaciones del Departamento de Caaguazú, Héctor Aguilar, expresó que la prioridad es identificar a los autores del hecho y proceder a su detención. Aseguró que ya cuentan con pistas importantes sobre los delincuentes involucrados.

Respecto al disparo que el suboficial Bazán logró realizar antes de sucumbir, Aguilar no quiso confirmar si el proyectil hirió o no a uno de los asaltantes y aclaró que no pueden divulgar más detalles porque forman parte de la investigación.