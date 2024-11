Grupo de madres denuncia supuesto abuso de poder y “misoginia” de dos defensoras públicas

La abogada Paola Palavecino, acompañada de cuatro madres, dio a conocer una serie de denuncias en contra de dos defensoras públicas, quienes supuestamente habrían cometido un mal desempeño de funciones en casos que implican a los hijos de las mujeres.

Según Palavecino, ya se presentaron denuncias ante el Ministerio Público, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y también se recurrió a una auditoría de gestión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)

Además de esto, las denunciantes coinciden que ambas funcionarias presuntamente eran “intratables” y presentaban conductas “misóginas” hacia ellas, incluso hasta una supuesta xenofobia porque una de ellas es extranjera.

Las denunciadas son las abogadas Adriana Marecos y Edita Roa. En el caso de la primera, tres mamás forman parte de la denuncia.

Defensoras dan su versión

Ante este caso, ABC Color contactó con las defensoras y dieron sus versiones. Sobre las denuncias, Marecos negó completamente haber maltratado a alguna de las madres y sostuvo que de ninguna manera presentaría una conducta misógina, esto porque ella asegura ser feminista y con esto, trabaja por los derechos de las mujeres.

Sobre sus procedimientos, sostiene que ella actuó conforme dispone la ley en estos casos que corresponderían a presunto maltrato, abuso sexual y abandono de menores. Asimismo, reiteró que por lo establecido en el artículo 27 del Código de la Niñez y Adolescencia, los funcionarios que intervengan en la investigación de asuntos judiciales relativos al niño o adolescente, están obligados a guardar secreto.

“Lo que tiene que hacer un defensor público es comunicar un hecho al juzgado y existe la obligación de iniciar un juicio donde se puede demostrar que el niño no fue maltratado, que el niño no fue abandonado o que la niña no fue abusada. Mi deber es tutelar los derechos de esos niños y mi obligación es comunicar al juzgado, no se puede estar contradiciendo la ley”, comentó.

Sobre una supuesta xenofobia o conducta “racista” hacia una de ellas por ser extranjera, la defensora volvió a negar tales acusaciones y también sostuvo que ella tuvo que apartarse de este expediente ante “actos de difamación y calumnia” en su contra. “Hace rato no tengo intervención”, concluyó.

Por su parte, Roa también fue consultada y contestó: “totalmente mentira, no es cierto y jamás he maltratado a nadie. Estamos para servir y eso hacemos”.

Sobre su supuesto mal desempeño de funciones declaró que sus actuaciones “están documentadas” y también citó que por el artículo 27 del Código de la Niñez tampoco puede hablar de las causas en las que interviene.

