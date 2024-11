Denuncian faltante de medicamentos en el IPS de San Juan Bautista, Misiones

La presidenta de la Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos (AERS), Corina Falcón, en representación de los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), denunció el faltante de medicamentos para enfermedades crónicas en la Unidad Sanitaria de la capital de Misiones.

Señaló que los asegurados deben retirar de manera mensual sus medicamentos protocolizados y que, al acercarse al IPS de la localidad, se encuentran con la sorpresa de que no se cuenta con sus medicamentos y que, lastimosamente, deben comprarlos.

“Todos los asegurados del IPS se merecen ser atendidos como corresponde, con los especialistas adecuados y la provisión de sus medicamentos protocolizados. Mensualmente nos descuentan tanto a los jubilados como a los activos y, sin embargo, no están proveyendo los medicamentos de protocolo”, dijo Falcón.

“Actualmente no existen medicamentos para enfermedades crónicas en la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista. Sabemos que a nivel central se están proveyendo medicamentos, entonces se está dando la razón a aquel consejero del IPS que dijo: ‘Vamos a cerrar el Hospital de Ayolas y vamos a proveer más medicamentos aquí en Asunción, porque aquí se nota más que brindamos estos servicios’”, añadió.

Mencionó que en todo el país, donde exista el servicio del IPS, se deben proveer insumos y medicamentos por igual. “Esto es más que una estrategia de los políticos de turno, hacer padecer a los enfermos crónicos para dar lugar a una legislación que unifique los servicios de los hospitales regionales con el IPS y, de esa manera, comerse toda la plata que existe”, manifestó Corina Falcón.

“En Misiones hay 117 empresas aportantes a la caja del IPS y, sin embargo, no existen insumos. ¿De qué nos sirve tener especialistas si al final no contamos con los remedios? Eso es una vergüenza. Se acerca la persona indicada y le dicen que en este momento no hay o que ya se terminó, y la enfermedad no espera. Eso genera ansiedad al enfermo y acelera más su cáncer al enfermo oncológico, que ya está endeudado hasta la coronilla por el costo de los medicamentos oncológicos, y eso es una verdadera vergüenza”, añadió.

Existen faltantes en el parque central

Por su parte, el director de la Unidad Sanitaria del IPS de San Juan Bautista, Miguel Ángel Rolón, señaló que existen faltantes de medicamentos oncológicos y que es un problema a nivel central.

“Existen ciertos tipos de medicamentos faltantes, específicamente los derivados oncológicos, como el letrozol. Actualmente, en el parque central mismo no se está disponiendo de ellos, entonces, al no tener allí, lastimosamente, no llegan a todos los asegurados porque no hay disponibilidad”, explicó el médico.

“También otros medicamentos de cuadro básico están en falta, y eso se debe a que en estos momentos están en proceso licitatorio, según nos mencionaron. Esto se estaría regularizando una vez que termine el proceso licitatorio”, finalizó Miguel Ángel Rolón.