Día Internacional de las Personas con Discapacidad: “Hoy es un día para exigir”

El objetivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad es llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos claves como la inclusión a fin de erradicar la discriminación y, sobre todo, que se luche por la defensa de sus derechos y la igualdad.

Los últimos datos recabados a nivel país por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señalan que el 4,6% de la población masculina de cinco y más años de edad tiene alguna discapacidad, lo que equivale a 128.349 hombres, mientras que el 6,1% de la población femenina presenta alguna discapacidad, lo que representa 171.490 mujeres.

Zulma Ferreira, directora de Descentralización de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), y que también presenta una discapacidad física, lamenta la falta de accesibilidad, entre las falencias más resaltantes.

“Justamente ahora estoy en el Parlamento y la rampa de ingreso es muy empinada, no tienen agarraderas, vallas protectoras ni antideslizantes, las veredas también son un desastre. Es un peligro mortal”, lamentó.

Agregó que en el Puerto de Asunción sí cuentan con acceso para personas con discapacidad, por lo que sería una de las únicas zonas donde se pueden desplazar como corresponde.

Respecto a los buses, manifestó que no se cumple lo que estipula la Ley. “Los choferes no se alzan a las personas con discapacidad, las rampas ya no existen o están descompuestas, las puertas para el ingreso con silla de ruedas están cerradas”.

También dijo que este es un día para exigir que se cumpla lo que está establecido en la Ley. “Hoy es un día para exigir”.

Políticas públicas

Explicó que son varios los factores que se deben mejorar, entre ellos, contar con una oficina de la Senadis en cada departamento para evitar que las personas tengan que trasladarse hasta la sede central para tratamientos y trámites.

Las políticas públicas también se encuentran en falta y esa la mencionada institución la encargada de velar porque se cumpla con lo establecido por Ley.

“Necesitamos oficinas departamentales, por ejemplo, en el Chaco no tenemos ninguna oficina. Necesitamos mucho más presupuesto, es la única manera”, indicó.

Certificación

La Senadis cuenta con un móvil que llega a las diferentes localidades de nuestro país para certificar a las personas con discapacidad, con la cual pueden acceder a ciertos beneficios.

“La certificación emitida por la Senadis es el único documento que asegura que la persona cuenta con una discapacidad”, remarcó.