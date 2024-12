Indicios de direccionamiento en subasta de Costanera: Nenecho concretará venta de tierras en 60 días

Con la convocatoria a subasta de 6 hectáreas municipales en la Costanera Norte, para el 18 de diciembre, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), se alista a concretar la venta de estas tierras en poco más de 60 días, contados desde el 16 de octubre, cuando presentó a la Junta Municipal el Pliego de Bases y Condiciones para el remate.

Organizaciones nucleadas en el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) y concejales de la oposición coinciden en las sospechas sobre la urgencia del jefe comunal y no descartan la existencia de una subasta direccionada y una eventual especulación inmobiliaria. El arquitecto y urbanista Gonzalo Garay, integrante y asesor de Codeasu, señaló que este apuro, así como algunas falencias del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), generan altas sospechas de direccionamiento.

Para el especialista, el tiempo transcurrido entre la presentación del pliego y la subasta, de poco más de dos meses, imposibilita que cualquier potencial comprador pueda plantear un proyecto serio de inversión que le permita conocer el riesgo de su apuesta, a menos que haya tenido la información con anterioridad. Además, la convocatoria se está haciendo sin que esté aprobado aún un plan maestro que determine el uso que se podrá dar a los inmuebles en venta.

Para Garay, también es cuestionable que el PBC no estipula un tiempo límite para que un eventual comprador de las tierras presente su proyecto de inversión, lo que podría dar como resultado una compra con pretensiones de especulación inmobiliaria. El concejal Pablo Callizo (PPQ) ya había advertido sobre esta situación, a la vista del valor que podrían adquirir estas tierras con un mínimo de inversión en servicios urbanos básicos. La subasta, sin desarrollo urbano previo, es por un precio base de apenas US$ 22 millones.

Subasta de Costanera: sospechoso apuro de Nenecho por vender las tierras

Otro factor que agrega sospechas sobre la venta es que aún no se definió la actualización del “Plan Regulador de la Franja Costera Norte”, cuestionado por Codeasu por no haber sido elaborado junto con la sociedad civil y porque el Plan Maestro de la Costanera es más completo. El jefe de Gabinete, Nelson Mora, dijo el lunes que este miércoles la Junta Municipal aprobaría el plan regulador. Pese a no contar con dictamen de la Comisión de Planificación, la Junta podría aprobarlo sobre tablas, de constituirse en comisión.

Pero otro punto que, para la sociedad civil y la oposición, genera sospechas en torno a la subasta, es la extrema urgencia con que la administración de Nenecho lleva adelante el proceso.

Desde la presentación de la propuesta a la Junta Municipal, el pasado 16 de octubre, hasta la fecha en que se tiene prevista la subasta, el 18 de diciembre, habrán pasado poco más de dos meses. Pese a las serias críticas que recibió desde el principio, el Pliego de Bases y Condiciones fue aprobado por la aplanadora cartista en la Junta Municipal en apenas 5 minutos, en su sesión del 20 de noviembre.

El apuro en la venta de las tierras también tendría relación, para los políticos de oposición, con la difícil situación económica por la que atraviesa la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez, que solo a la Caja de Jubilaciones Municipales debe más G. 13.000 millones. Además, el intendente está investigado por el desvío de G. 500.000 millones de bonos para obras que no se ejecutaron, fondo que se destinó a “gastos corrientes”, según su gabinete. Nenecho también está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa conocida como de los “detergentes de oro” y en la cual la Fiscalía habla de un perjuicio de G. 1. 800 millones.

El PBC no exige a los interesados en comprar las tierras, que presenten planes de inversión para el lugar. Tampoco define qué tipo de emprendimiento puede instalarse allí, aunque en entrevistas, Nelson Mora había dicho que podían usarse los inmuebles para ocio, viviendas y negocios. Pero además, el pliego no detalla cómo se utilizará el dinero producto de la venta. Solo dice que será para pagar deudas y realizar inversiones. Desde la oposición temen que Nenecho acabe utilizando los fondos para pagar salarios.

Cómo será la subasta de la Costanera

En la convocatoria a la subasta de las tierras, publicada en los diarios de circulación nacional por la Municipalidad de Asunción desde este sábado, se detalla qué inmuebles se venderán el 18 de diciembre y a qué costo.

La fracción A1, conocida como “el autocine”, está ubicada sobre la avenida José Asunción Flores, Costanera Norte, casi General Santos. Con una superficie de 2 hectáreas con 1.980 metros cuadrados, tiene un precio base de venta de G. 62.013.331.828.

La fracción A3, de 4 hectáreas tiene un precio base de G. 112.849.465.752. Este lote está ubicado sobre la avenida General Santos casi avenida José Asunción Flores, Costanera Norte, detrás de las viviendas sociales conocidas como “casitas de colores” y donde actualmente hay un asentamiento instalado por la Municipalidad, para personas víctimas de incendios ocurridos en la Chacarita.

La convocatoria a remate de las tierras municipales de la Costanera Norte lleva la firma de los rematadores públicos Mario C. Person Báez, Elisa Raquel Troche Báez, Osvaldo Luces Rolón y Walter E. Ayala. El porcentaje de comisión para ellos es del 6% del valor de venta, con gastos incluidos, por lo que los rematadores de la fracción A1 cobrarían como mínimo G. 3.720.799.909, mientras que los de la fracción A3 llevarían como mínimo G. 6.770.967.945.