Subasta de Costanera: apuro de Nenecho perjudica intereses de asuncenos, advierte Codeasu

El Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) manifestó su preocupación por la sorpresiva convocatoria de la Municipalidad, a cargo del imputado intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), para subastar 6 hectáreas de tierras municipales en la Costanera Norte, el próximo 18 de diciembre. El llamado se hace sin que se haya aprobado aún el Plan Maestro de la Costanera Norte ni el plan de inversión de los fondos a recaudarse con la venta.

Augusto Scavone, presidente del Consejo que nuclea a 35 asociaciones, gremios e iniciativas civiles, expresó nuevamente la posición de la organización respecto a la venta de las tierras en las actuales condiciones. Consideran que despojarse de los inmuebles sin el debido desarrollo urbano es perjudicial para los intereses de los asuncenos.

Scavone señaló que la forma en la que se desarrolla el proceso da muestras de una desesperación por recaudar por parte de la Municipalidad, que colisiona, sin embargo, con la posibilidad de obtener todavía más dinero, de hacerse la venta en otras condiciones.

Además, no está definido el plan de inversión del dinero que se obtendrá de la subasta, en medio de la crisis financiera que vive la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez, que además tiene millonarias deudas impagas, como la que sostiene con la Caja de Jubilados Municipales.

El intendente está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa conocida como de los “detergentes de oro”. Al mismo tiempo, el Ministerio Público lo investiga por el desvío de G. 500.000 millones provenientes de bonos para obras que no se realizaron. El desvío, denunciado por ABC, fue confirmado por la Contraloría General de la República (CGR), que derivó el caso a la Fiscalía. Según el gabinete del intendente, el dinero se empleó en gastos operativos.

Subasta de la Costanera: no es el momento ni la manera, dice Codeasu

Augusto Scavone, presidente del Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), señaló sobre la subasta que “no es el momento, no es la manera. Esto (los inmuebles) es parte del proyecto del Banco Mundial, que ya consideraba un desarrollo de la zona para venderla posteriormente ya a un mejor nivel”, dijo.

Asimismo, insistió en que pese al apuro de Nenecho por despojarse de las tierras, ni siquiera existe precisión sobre cuál será el destino de los fondos que se obtengan de esa operación. “No se sabe nada del destino de los fondos ni del proceso”, cuestionó Scavone.

Para el presidente de Codeasu, si la intención real de la Municipalidad era obtener la mejor oferta posible por estas tierras, “por qué no lo hacen a nivel internacional, para que vengan inversionistas de afuera”, reclamó.

“No entendemos por qué el apuro, la desesperación”, agregó y recordó que apenas la semana pasada, Codeasu compartió su plan de acción y que pese a haber sido invitados, ningún representante del gobierno municipal acudió. “Nosotros siempre estamos a disposición de colaborar”, reiteró.

Venta es perjudicial para los asuncenos

El titular de Codeasu señaló que por la forma en la que se está llevando adelante el proceso, sin dudas, la subasta será un perjuicio para los intereses de los asuncenos.

“Sabemos todos que en cualquier proceso (de subasta), mientras más apurado está el oferente, más provecho saca el comprador”, resaltó.

“Se nota que no tienen en cuenta nada. Acá hay una desesperación y una urgencia por malvender. Es una acción perjudicial para los intereses de los asuncenos”, insistió Scavone.

Nenecho ni siquiera tiene aprobado el Plan Maestro

Una de las críticas más contundentes que se hace al proceso de subasta de las tierras de la Costanera Norte es que la Junta Municipal todavía no aprobó la actualización del Plan Maestro de la Franja Costera, que el propio Nenecho presentó.

Bajo estas condiciones, el temor de los sectores ciudadanos es que exista un direccionamiento de la subasta atendiendo al riesgo que existe para el comprador, que desconoce qué rubro podrá ser desarrollado en el sitio. Estas circunstancias, a su vez, favorecen la posibilidad de una compra con fines de especulación inmobiliaria en el sitio.

Sobre el destino del dinero producto de la subasta, el artículo 19 del Pliego de Bases y Condiciones habla de servicios de la deuda, o sea, pago de deudas, y de gastos de inversión, aunque no se detalla porcentajes ni formas. Opositores temen que, alegando una cuenta única, Nenecho también use el fondo para pagar salarios. Sobre el uso de las tierras subastadas, no hay información. Sin embargo, el jefe de Gabinete municipal, Nelson Mora, había dicho que serían para ocio, viviendas y negocios.

Hay manera de ordenar finanzas de la Municipalidad

El presidente de Codeasu recordó que desde la organización, economistas de primer nivel trabajan en un plan que ayude a la Municipalidad a equilibrar sus finanzas, ya que actualmente la oposición habla de una quiebra técnica.

“Están analizando datos para ver si hay alguna manera de compensar las deudas del Estado con la Municipalidad y viceversa. Cuántas oficias públicas hay por toda Asunción que no pagan impuesto inmobiliario y cuánto podría sumar eso y recaudar”, resaltó Scavone.

Scavone dijo que por tratarse del mismo sector político, el oficialismo colorado, solamente debería ser una cuestión de voluntad política que el Gobierno Nacional realice el pago a la Municipalidad de Asunción.