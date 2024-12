Llaman a escrachar al ministro Tadeo Rojas por incluir a fallecidos en la lista de beneficiarios del programa de pensión para adultos mayores

El coordinador nacional de la organización de los adultos mayores, Elías Cabral, indicó que cientos de personas fallecidas hace más de 15, 20, 30 años e incluso mucho más, fueron incluidas irresponsablemente por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para percibir la pensión del Estado. Ante la indignante situación presentada, llaman a una movilización para mañana miércoles, desde las 08:00, frente al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en Asunción.

Mencionó como ejemplo el caso de Juan de la Cruz Bogado, de Curuguaty, padre de una conocida comerciante de dicha ciudad, quien aparece en la lista a pesar de haber fallecido hace 35 años. También hizo mención de Emilia Escobar y Donato Alcaraz, quienes aparecen en la lista, pese a haber muerto hace 32 y 33 años, respectivamente.

Manifestó también que durante su recorrido por Itapúa el último fin de semana, constató, por ejemplo, en el distrito de Itapúa Poty que el 95% de las personas que figuran en el sistema del MDS, al igual que en General Artigas, son fallecidas.

Ante esta situación, refirió que se ven obligados a realizar una medida de fuerza para exigir la destitución del ministro Tadeo Rojas y de todo su equipo de trabajo ante lo que consideró un “papelón” y una gran irresponsabilidad con el sector más vulnerable del país.

Cabral agregó que no se puede argumentar la presunta falta de registro de los fallecidos con tanta cantidad de personas muertas que aparecen entre los beneficiados. “¿Cómo es posible que en 35 años de muerta no sea posible para el Estado determinar que esa persona ya no existe físicamente? Al menos una vez tendría que haber consultado en un servicio de salud. Evidentemente, las explicaciones no cierran”, indicó.