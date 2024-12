Tadeo Rojas minimizó que haya personas fallecidas en lista de adultos mayores

El Gobierno intenta explicar por qué aparecieron personas fallecidas en la lista de nuevos beneficiarios con la pensión para adultos mayores.

Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social, dijo tras una reunión con varios entes estatales, que cuando hay una aplicación de sistemas informáticos, “es lógico” que se encuentren situaciones, que generen dificultad, como la supuesta aparición en la lista de personas ya fallecidas.

“Desmentimos porque tenemos las bases datos cruzados y siguen personas vivas”, afirmó. Reconoció también que estos casos pueden ser por una falta de actualización de informes del Registro del Estado Civil.

“Es natural porque está en una etapa de mejoramiento institucional, por un lado, y por otro, está la falta de inscripción de muchos fallecidos por parte de sus familiares”, enfatizó.

Por último, explicó que si la persona adjudicada no se presenta en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para tramitar su tarjeta, esa pensión vuelve al fondo de pensiones de adultos mayores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Gobierno no tiene indicios de que sea cierto que existan personas fallecidas, dijo Villate

El ministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, fue otro de los voceros tras el encuentro gubernamental.

“Gobierno no tiene indicios de que los datos que se publicaron en los medios de prensa sean reales. Si esas bases de datos no están actualizadas, esas personas no tienen forma de cobrar. Si alguna persona lo intenta será un delito con pena privativa de libertad”, resaltó.

Ante las denuncias de adultos supuestamente fallecidos, admitió, igual que Rojas, posibles fallas institucionales. “Pueden ocurrir situaciones, porque venimos trabajando en esa depuración de datos”, expresó.

Tras la reunión de este martes, acordaron cuestiones intermedias, entre lo que recibe el BNF para el pago de los subsidios a los adultos mayores y lo que el Mitic envía como base datos. “Podría existir una información que se procesó, pero lleva su tiempo. Queremos que el BNF haga esa carga y veracidad de los datos”, resaltó.

“El listado se le pasa al BNF, lo procesa y genera el envío de tarjetas, previa validación de que las personas estén vivas. Se hace un doble chequeo”, indicó.

Desde el Gobierno quieren implementar el registro digital y ya no manual de los certificados de defunción, vamos a automatizar desde ahora.