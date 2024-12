Suspenden sin goce de sueldo a médico forense que denunció precariedad en Fiscalía

El doctor Martín Alfaro, médico forense, cuestionó duramente meses atrás al Ministerio Público ante la prensa por no ofrecer elementos básicos de trabajo como guantes, tapabocas o bisturí, y que están cumpliendo con sus funciones de manera precaria.

“Alto Paraná no cuenta con una morgue judicial, por lo que todos los cuerpos que deben ser sometidos a autopsia requieren ser trasladados a Asunción. Se necesita de inversión en laboratorios, no tenemos nada. Esta no es una cuestión de la administración actual, sino que ya se arrastra de gestiones anteriores. Que en Asunción no falte nada, pero que los del interior se jodan, esa es la realidad”, expresó Martín Alfaro.

Para finalizar manifestó: “Si yo tengo un sumario administrativo por lo que estoy diciendo, bienvenido sea”, remató”.

Y ese sumario se hizo oficial el día de hoy. Pues ante sus declaraciones, el fiscal general lo suspendió sin goce de sueldo.

La resolución N.º 5057 manifiesta que por la misma se suspende en el cargo al funcionario Carlos Martín Alfaro Bertolo, por el término de un mes sin goce de sueldo, en el marco del expediente de investigación administrativa N.º 212/2024, caratulado: “Sumario administrativo instruido al funcionario Carlos Martín Alfaro Bertolo, médico forense del Ministerio Público, por la supuesta comisión de faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones”.

Afecta a la confianza en la Fiscalía, dice sumario

En una parte, el texto señala que el funcionario fue sumariado en varias ocasiones, totalizando 16 sanciones aplicadas por resolución de la Fiscalía General del Estado. Las mismas consisten en amonestaciones y sanciones por faltas leves y graves, por irregularidades en la asistencia.

“En cuanto a las documentales aportadas por los Agentes Fiscales de Ciudad del Este, corroboran que el Doctor Carlos Martín Alfaro Bertolo no solo realizó comentarios perjudiciales para la imagen de la Fiscalía, sino que también ha mantenido crítica hacia el desempeño de los Agentes Fiscales, lo que constituye una falta a la política de comunicación del Ministerio Público y puede afectar la confianza pública en la institución”, se detalla en el escrito.

De la valoración de las pruebas obrantes en autos, los alegatos presentados por la Inspectora General del Ministerio Público y el dictamen del Tribunal de Disciplina, se concluye que el funcionario Carlos Martín Alfaro Bertolo incurrió en una infracción a los “Deberes y Obligaciones de los funcionarios del Ministerio Público”, establecido en el artículo 14 del Reglamento Interno, que dispone: “... defender, conservar y acrecentar el prestigio del Ministerio Público”, como así también lo dispuesto 54, inciso n): “Incurrir en negligencia en el cumplimiento de sus deberes, o en inobservancia injustificada de obligaciones o prohibiciones previstas en las leyes o reglamentaciones, siempre que esto no constituya falta más grave”; artículo 55, “falta grave”, inciso e) “Ofender de modo grave con actos públicos o declaraciones degradante la imagen de la institución”; inciso k) incumplir las instrucciones verbales o escrita dictadas por los superiores jerárquicos, siempre y cuando aquellas no hubiesen sido objetadas conforme al procedimiento establecido en la “Lay Orgánica del Ministerio Público”.