Forenses en Alto Paraná trabajan en medio de precariedades y jornadas ad honorem: “ni guantes envían”

Alto Paraná no cuenta con una morgue judicial, por lo que todos los cuerpos que deben ser sometidos a autopsia requieren ser trasladados a Asunción. El médico forense, Carlos Martín Alfaro, quien actuó en la inspección del occiso del niño hallado este domingo en el río Paraná, despotricó contra el Ministerio Público, detallando las precarias condiciones de trabajo.

“No puede ser que estemos olvidados, no envían guantes, ni tapabocas, ni bisturí, nada envían, es tipo te doy tu sueldo y vete vos. Eso no puede ser porque nosotros somos profesionales que tenemos que hacer investigación científica, cómo vas a aplicar la investigación científica sin insumos ni elementos”, criticó.

Refirió que existe un abandono por parte de la administración central de la Fiscalía en el interior del país y que el décimo departamento con más de 800.000 habitantes debería contar con una morgue judicial de primer nivel.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

“El Alto Paraná necesita de una morgue, de inversión en laboratorios, no tenemos nada, hoy domingo no hay médico forense en el Alto Paraná y si estoy yo aquí es porque abandoné mi puesto de trabajo (en otro lugar) ante la existencia de una resolución ilegal de la fiscalía general, que nos obliga a todos los forenses a turnarnos para cubrir gratis”, relató el médico.

Lea más: Enviarán cuerpo de escribana a Asunción para autopsia, mientras se busca a sus hijos

En ese sentido, explicó que la Secretaría de la Función Pública dispone que las jornadas laborales de los forenses sean 24 horas por semana. O sea, que para cubrir los siete días se requieren de siete profesionales; sin embargo, en esta zona del país solo hay seis contratados, de lunes a sábado.

Mediante una resolución firmada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, se dispone de un sistema de turnos de médicos forenses de la fiscalía de Ciudad del Este para dar cobertura a la Oficina de Medicina Legal y Ciencias Forenses los domingos. En caso de no cumplir se exponen a un sumario administrativo.

Expuso que ese no es solo un problema de este departamento, sino de todo el interior del país. “En Alto Paraná nosotros tenemos la suerte de que solamente los domingos no hay médicos, en Guairá hay tres médicos forenses que tienen cuatro días que cubrir ad honorem por vía resolución ilegal. Por qué el forense de Asunción puede trabajar 24 horas y ya, y por qué el de Villarrica tiene que trabajar más días a la semana con el mismo salario”, cuestionó.

Añadió que esta no es una cuestión de la administración actual, sino que ya se arrastra de gestiones anteriores y enfatizó en que hay una desidia del Ministerio Público en el interior. “Que en Asunción no falte nada, pero que los del interior se jodan, esa es la realidad”, dijo.

Lea también: Bebé “resucitó” durante su funeral: forense habla de síndrome de “muerte aparente”

Importancia del trabajo científico

El doctor Alfaro cree que el fiscal general del Estado está mal asesorado en materia científica, al señalar que la Fiscalía no puede seguir imputando solo con declaraciones de testigos y “chismes”. Criticó que la investigación científica, base de la prueba material científica e irrefutable, tenga poca inversión.

“No hay laboratorio de informática decente. Estamos en Ciudad del Este, donde están los hackers, pero si se tiene que revisar algún teléfono celular se tiene que ir a Asunción, eso es un despropósito increíble”, sostuvo en alusión de que en esta región hay profesionales capaces de cumplir labores específicas.

Se debe sanear la institución

Por otra parte, manifestó que si se hace un recorrido por las sedes del Ministerio Público se va a encontrar con asistentes fiscales que ganan siete millones de guaraníes, pero que están oficiando de secretarios porque no tienen trabajo.

“Están metidos en un galpón 7 por 8, no trabajan, entonces vamos a hacer una limpieza, a sanear, el que no trabaja que vaya a su casa, la institución pública no está para mantener a la gente (que no trabaja)”.

“Nadie quiere reclamar por temor a un sumario”

El forense refirió además que nadie quiere reclamar por temor a ser sumariado, pero que cuando no se cuenta con elementos para realizar en forma el trabajo están expuestos a que una persona inocente vaya a prisión.

“Cuando nosotros no tenemos los elementos para confirmar exactamente el diagnóstico, estamos susceptibles a meterle presa a una persona inocente, porque no tenemos laboratorio, no tenemos morgue, no tenemos nada, esa es la realidad. Si queremos justicia, se debe invertir en la investigación científica”.

Agregó que incluso podría ser sumariado por lo que está exponiendo. “Si yo tengo un sumario administrativo por lo que estoy diciendo, bienvenido sea”, remató.