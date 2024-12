Alerta por falta de sangre 0 negativo en Villarrica

Según informaron desde el Centro Productor de Hemocomponentes de la IV Región Sanitaria, el stock de sangre del tipo O negativo se encuentra en estado crítico desde la última semana. Actualmente se requieren al menos 30 donantes de este grupo en los próximos cinco días para restablecer el stock mínimo necesario.

Janisse Martínez, jefa del área de Producción de Hemocomponentes, indicó que el centro generalmente se encuentra en condiciones de abastecer la demanda para pacientes de grupos sanguíneos más comunes. No obstante, el ingreso de varios pacientes con el tipo O negativo al Hospital Regional de Villarrica y otros centros asistenciales del departamento complicó la situación.

“Todos los tipos sanguíneos son útiles, todos son recibidos, pero se presentó la peculiaridad de que iban cayendo pacientes en diferentes servicios y eran de este tipo (O negativo), entonces hacemos un llamado general a que vengan a donar. Estamos en una temporada difícil con el cierre de año, hay muchas fiestas, viajes y disminuyó bastante la cantidad de donantes que acuden diariamente”, refirió.

Reciben donantes todos los días

Explicó que el Centro de Producción de Hemocomponentes, ubicado en la sede de la IV Región Sanitaria, funciona los siete días de la semana, disponible para recibir donantes incluso en días feriados o asuetos.

“Estamos acá recibiendo donantes de lunes a domingo, de 07:00 a 18:00 en horario corrido, también en días feriados o asuetos la atención es la misma, pueden acudir sin agendamiento y son atendidos todos, indistintamente hombres y mujeres con todos los requisitos para la donación”, afirmó.

El Ministerio de Salud y Bienestar Social establece que los requisitos principales son la mayoría de edad y no pasar los 65 años con un peso mínimo de 50 kilos, no estar engripado o padecer alguna enfermedad que presente síntomas como fiebre o diarrea al momento de donar y no consumir ningún tipo de droga. Al momento de la entrevista también se tendrán en cuenta factores como antecedentes de hipertensión o diabetes, haber padecido de hepatitis hasta cierta edad o si se tienen heridas sin cicatrizar.

Visitan empresas e instituciones en busca de donantes

La jefa del Centro de Hemocomponentes informó que desarrollan una campaña en búsqueda de donantes, visitando instituciones públicas y privadas con el fin de paliar la faltante del tipo O negativo y aumentar el stock de volúmenes los demás grupos sanguíneos.