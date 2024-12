Caacupé: “muchos viven sin recursos para sobrevivir en una cultura dominada por el hombre” dijo el padre Villagra

El párroco de la parroquia San Jorge presbítero César Nery Villagra ofició la misa de las 7:00 en el santuario de Caacupé. En su prédica abogó por la igualdad entre los hombres y las mujeres. Lamentó que muchos vivan sin recursos para sobrevivir en una cultura que está dominada por el hombre.

Hizo énfasis en que hoy en día se puede observar la desprotección que tienen por ejemplo las mujeres que quedan viudas y los niños que quedan huérfanos.

“Dios hace justicia al huérfano y a las viudas porque ambos grupos no tienen la posibilidad de defenderse en los tribunales porque el huérfano no tiene padre y la viuda no tiene marido. Están desamparados, viven sin protección sin los recursos necesarios para sobrevivir en una cultura dominada por el hombre y un Gobierno dominado por los adultos”, resaltó.

Mencionó que los seres humanos somos todos peregrinos en este mundo porque no habitamos esta tierra de forma definitiva. “Es por eso que tenemos que ayudar cuando vemos este tipo de situaciones”, explicó.

“Por eso Dios interviene a su favor, ellos son parte de los débiles de la sociedad, son los vulnerables de las comunidades”; agregó.

“Aprendamos del programa de Gobierno que tiene nuestro Dios, él socorre a los desfavorecidos y les brinda esperanza”, dijo.

Los inmigrantes

En otro momento de su alocución el presbítero Villagra dijo que al inmigrante podemos decirle utilizando el programa actual, en relación con los extranjeros Moisés menciona tres acciones concretas de Dios, él ama al forastero, le da ropa y le provee de alimento.

Recordó que el antiguo Israel era reconocida toda una institución porque los inmigrantes no podían tener sus propias casas ni alquilar viviendas por eso figuran en la lista de los pobres asimilados a los indigentes, a las viudas y a los huérfanos.

“Dios tiene un especial afecto por el extranjero porque él los asiste con ropa, con el alimento necesario, con el pan de cada día para restablecer sus fuerzas. Y por eso el profeta partiendo de su conducta de Dios, pide al pueblo que obre de la misma manera, él nos da ese ejemplo para que los sigamos”, expresó.

“Recordemos que el creyente es un servidor, hay que demostrarle empatía absoluta por nuestro pueblo, hay que ser más solidarios, hay que sacar nuestras mejores virtudes”, dijo.

“La actitud de permanente de la oración debe abarcar en toda nuestra existencia”, puntualizó el presbítero César Nery Villagra.

