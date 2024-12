Joven actor y payaso peregrinó sobre zancos hasta la Basílica de Caacupé

Con la sonrisa y la alegría que lo caracteriza, Ever Pintos (29), oriundo de Caacupé , realizó su tradicional peregrinación el jueves 5 de diciembre sobre zancos, partiendo desde Kurusu Pablito con dirección a la capital espiritual.

El joven captó la atención de todos los transeúntes, quienes lo saludaban al pasar y sorprendidos admiraban su fortaleza al caminar tan tranquilamente sobre la ruta PY02.

El promesero dijo que es muy devoto de la Virgencita, pues ella siempre lo ha bendecido a él y a toda su familia.

“Desde hace nueve años hago esta peregrinación. Salgo temprano y llego en unas cuatro horas. No descanso porque si no, no es promesa, y las promesas se tienen que cumplir bien”, dijo.

“Mi caminata es en agradecimiento por poder cumplir mi sueño, que es trabajar en mi profesión como actor y payaso. Agradezco por la salud de mi familia, por mi salud y por el trabajo que nunca me falta”, expresó.

Para el artista, cumplir esta promesa no es un sacrificio. Él asegura que el trayecto es tranquilo y agradable.

Señaló que lo que suele ser complicado es el ingreso hasta el santuario de la Virgen, ya que debe subir las gradas de la explanada con mucho cuidado.

Sin embargo, eso no es impedimento para llegar hasta la imagen de la Virgen Serrana y orar en agradecimiento por todo lo que le ha concedido.

Hay que tener fe

Ever Pintos indicó que los momentos difíciles son parte de la vida, y que en esos momentos es cuando más hay que tener fe. Instó a los jóvenes a que, si tienen algo que los aflige, busquen a Dios y a la Virgen de Caacupé, porque solo así sentirán paz.

Resaltó la importancia de ser agradecidos con lo que se tiene, pues dar las gracias reconforta y hace que las bendiciones se multipliquen.

“Seamos agradecidos con lo que tenemos y nunca perdamos la fe y la esperanza”, puntualizó Ever Pintos.

