Taiwán agradece apoyo y resalta que no va a tolerar que un ministro chino lo represente

La Embajada de Taiwán recalcó la postura de rechazo en contra de las declaraciones del canciller chino Xu Wei, quien dijo que se encuentra en nuestro país para “llenar su mapa”.

Tras reunirse con Basilio “Bachi” Núñez, José Chin-Cheng Ham, embajador de Taiwán, recalcó hoy que están agradecidos con las demostraciones de apoyo que recibieron de distintos sectores. “Nosotros no toleramos una sola China, esa es una falacia, no existe. No podemos tolerar decir que ellos nos representan”, manifestó sobre China Continental.

Agregó que las relaciones con Paraguay están “muy bien” y siguen trabajando con el presidente Santiago Peña y su equipo de gobierno. Por ejemplo, mencionó que trabajan para impulsar el comercio bilateral y atraer inversionistas al país.

“Estamos muy bien y agradecemos mucho tanto al presidente Santiago Peña como al Poder Legislativo, que siempre nos ha brindado su apoyo”, expresó.

Taiwán no impone condiciones a Paraguay, aseveró

Con respecto a la postura de Paraguay de cancelar la visa del ministro chino, aseguró que ellos no solicitaron al Gobierno que tome medida alguna. “Nosotros hicimos la protesta, no porque exigimos a Paraguay. Yo tengo que hacer la protesta, no puedo aguantar que un diplomático de otro país me represente, ningún diplomático tiene que tolerar eso”, manifestó.

Finalmente, aseguró que Taiwán no condiciona las relaciones comerciales ni proyectos a Paraguay.

“El comercio internacional es una parte importante de la economía, creo que todos los países del mundo, la mayoría al menos, está dentro de la Organización Mundial de Comercio y hay reglas que seguir, hay quien las sigue y quien no sigue las reglas establecidas de un mundo civilizado”, concluyó.

Paraguay reconoce la soberanía de Taiwán, isla autogobernada que China reclama como una “provincia rebelde” suya.