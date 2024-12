Otra reculada de Santiago Peña: esta vez sobre cooperación entre la Senad y la DEA

Luego de los cuestionamientos, desde el Consejo de Defensa Nacional (Codena), el Gobierno de nuestro país recula y habla de potenciar la cooperación con la DEA, incluyendo a la Senad. A inicios de diciembre, la Senad había anunciado el cese de la relación de apoyo que tenía con el ente estadounidense, sin embargo, este viernes Santiago Peña indica que se trata de un proceso de evolución institucional.

“Hubo cambios muy profundos en los últimos 15 meses, como la nueva Ley de la Policía Nacional luego de 30 años”, enfatizó.

Lucha contra el narcotráfico

Anunció más inversiones, además de la compra de radares y aviones para continuar con la lucha contra el narcotráfico, para dotar al Gobierno de herramientas con las que no contaba.

Entre los logros de su Gobierno, resaltó la recuperación de la cárcel de Tacumbú y dijo que operativos como Veneratio se realiza con cooperación internacional.

Manifestó que tras la cooperación entre la DEA y la Senad buscan continuar con los trabajos internacionales. “Nuestra lucha es frontal”, remarcó.

“Paraguay se destaca como país de la región con mayor desarrollo”

Durante su informe de gestión de fin de año, el Presidente de la República asegura que Paraguay es el país de la región con mayor desarrollo y de mayor avance en diferentes ámbitos.

Balance económico

Mencionó el balance económico que se dio esta mañana en el Banco Central del Paraguay y las perspectivas para el 2025.

“Estoy entusiasmado e insatisfecho en diferentes ámbitos”, indicó.

Señaló además que los dos últimos años en que nuestro país marcó crecimiento sobre el 4% del PIB, fue en el 2016 y 2017, cuando fue ministro de Hacienda en el gobierno de Horacio Cartes.

También destacó el regreso de la Embajada paraguaya en Jerusalén y la reapertura de la Embajada de Israel en Paraguay.

“Paraguay goza de tener la tasa más alta de crecimiento en Latinoamérica”

Política: pelea en “carpas” de Honor Colorado

“Esto no va a afectar a las mayorías”, asegura respecto al conflicto que se desató la semana pasada entre Lilian Samaniego y Antonio Barrios.

Agregó que el Partido Colorado realizó un gran esfuerzo para conseguir una mayoría en el Congreso.

“Nadie regala espacios, esto se consigue con mucho esfuerzo. Muchas veces con codazos y patadas que se debe enfrente, pero siempre preferimos que sea en el campo de las ideas y no en el plano personal”, manifestó.

Para Peña, se está viviendo el mayor periodo de paz política en la historia de la transición democrática, que lleva más de 30 años.

“No me preocupa en lo más mínimo lo que hoy está ocurriendo, sí entendemos que para muchos actores fuera de la política, esta estabilidad no es conveniente. Les conviene más cierta inestabilidad para avanzar”, analizó.