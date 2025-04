Cinco años de cárcel por atentado en el barrio Santa Ana

En un juicio oral y público realizado hoy, un Tribunal de Sentencia condenó a cinco años de cárcel a Tiago Emanuel Berza Peralta, de 18 años. por tentativa de homicidio doloso ocurrido en el barrio Santa Ana de Asunción, en octubre de 2023. La víctima del atentado fue Diego Alexis Cardozo. quien recibió un disparo en el rostro.

La condena fue dictada por el Tribunal de Sentencia presidido por Cándida Fleitas e integrado por Sonia Villalba y Fabián Weisensee.

La acusación presentada por la fiscala Fátima Girala refiere que alrededor de las 03:00 del 28 de octubre de 2023, Cardozo fumaba cigarrillo frente a su casa ubicada en 42 Proyectada y Caballero, cuando apareció en la zona una motocicleta con dos ocupantes.

Así fue el atentado en el barrio Santa Ana

Cuando el biciclo pasó frente a la dirección indicada, el joven que iba como acompañante sacó un arma de fuego y efectuó un disparo hacia el joven. El tiro impactó en el rostro de Cardozo, lado izquierdo y tuvo orificio de salida a la altura del cuello.

Las averiguaciones realizadas por agentes del departamento de Homicidios de la Policía Nacional permitieron la identificación de Tobías Ramón Giménez Espínola como conductor de la motocicleta y a Tiago Berza como el acompañante.

El 6 de noviembre de 2023, agentes policiales se constituyeron en el Hospital de Trauma y exhibieron fotografías a la víctima, que reconoció plenamente a las personas mencionadas.

En su declaración ante la Fiscalía, la víctima relató el ataque sufrido, del cual se salvó prácticamente de milagro. La fiscala destacó que el acusado, también conocido como “Thiaguito”, intentó realizar más disparos pero el arma se trabó.

“La bala me rompió dos dientes”

“Tobías Giménez Espinola, y la otra persona que iba sentado en la parte de atrás se lo conoce en el barrio como Thiaguito, quien al llegar me dice “haupei” saca un arma de fuego y realiza un disparo a mi cabeza, el tiro me dio en la cara ingresó por sobre el labio. La bala me rompió dos dientes y gracias a Dios salió por el cuello lado izquierdo, por suerte el arma se trabó por lo que Thiago ya no pudo disparar más...pude identificar perfectamente a ambos porque los conozco del barrio y no usaron casco ni siquiera se taparon la cara", relató Cardozo.

“A Tobias Ramón Espinola lo conozco perfectamente porque hace aproximadamente un año, en una pelea que tuvimos entre mi papá y su padrastro de nombre Freddy Rios este le mató a mi papá de un escopetazo, por eso lo ubico perfectamente”, agregó la víctima en su declaración testifical.

En juicio, la fiscala Girala solicitó una condena de 4 años de cárcel para Berza. El acusado era menor de edad cuando ocurrió el hecho, por lo que la pena no puede ser de más de 8 años de pena privativa de libertad.