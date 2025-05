“No se pueden dar castigos por reposos”, sostiene gremio de médicos

La doctora Rossana González, presidenta del Sinamed, aseguró que “todo el sector médico” afronta duras realidades y sostuvo que esto no se concentra solamente entre los residentes. Esta situación vuelve a ser reiterada ante el fallecimiento de un joven médico en un accidente de tránsito.

“En realidad no es con los nuevos nomás; con todo el sector médico, IPS, Ministerio de Salud, policías, militares... los derechos laborales se vienen peleando, pero sin muchos avances”, lamentó.

Al respecto, mencionó que aún no hay igualdad entre las cargas horarias y también existen casos de médicos especialistas que tienen “doble carga” de horarios entre guardias que también se extienden de 24 horas.

“En realidad, en un alto porcentaje de las guardias no se duerme. Hay médicos que están en formación, especializados y nadie puede aguantar sin dormir, seríamos incoherentes y no es un estilo de vida saludable”, aseguró.

“No se pueden dar castigos por reposos”

Otro punto que mencionó la doctora hace referencia a unos chats filtrados que tenían como protagonista al exjefe de docencia del Hospital de Trauma, Carlos Román, donde el doctor solicitaba a los médicos -entre ellos al joven residente Marcelo Barrios-que tengan reposo que preparen una clase. “Mientras reposan, tienen suficiente tiempo para dedicarse a preparar una clase”, era uno de los mensajes.

“Ciertas patologías requieren de ese reposo y se tiene que cumplir a cabalidad; es necesario para restaurarse. Si uno no está con todas las luces, puede cometer errores; nos pudimos haber equivocado por el cansancio y a mí me ocurrió que me quedé dormida atendiendo a un paciente. No se pueden dar castigos por el reposo a absolutamente nadie; se normaliza lo que no es correcto como las guardias castigo y tenemos que darnos cuenta de que no son prácticas adecuadas para la formación personal y educativa de alguien", precisó González.

