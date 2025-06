Video: denuncian por maltrato animal a modelo que pintó un caballo sobre el que posó desnuda

No solo pintar el caballo, sino que exhibirlo de la manera que lo hizo, utilizando un animal como si fuera un espectáculo y posando desnuda sobre el mismo, es algo con lo que la Dirección de Defensa Animal no está de acuerdo y analiza sanciones, según expresó el director, Héctor Rubin, al tener conocimiento del video publicado en sus redes sociales por la modelo Marisol Olmedo.

“Acá hay dos opciones, dos formas de ver. Por un lado, el tipo de pintura que utilizó que se supone que ella se buscó una pintura que no era tóxica, aunque sí dice, a pesar de eso, no es conveniente que esté directamente sobre la piel. Pero también hay otro mensaje que es el equivocado: seguir utilizando animalitos como si fueran objetos, con tal de sacar un rédito personal o un rédito económico, como en otros casos que se usan animalitos para espectáculos, para fiestas. No estamos de acuerdo”, sostuvo en conversación con ABC Color.

Afirmó que no está de acuerdo con este tipo de hechos a nivel personal ni en su carácter de director, a nivel institucional, por lo que incluso pasó el caso a la Dirección Jurídica y a profesionales médicos veterinarios de la institución para identificar al animal, chequear su estado y analizar posibles sanciones.

“Nada que sea utilizar un animalito para espectáculo o para exhibición, porque realmente mucha gente no mide, no consulta con un veterinario. ¿Cómo miden el estrés que ha pasado ese animalito para determinados espectáculos? O, en este caso, para la foto. Ella inclusive no está vestida, se puede tener otras connotaciones”, refirió.

Conducta de modelo no es adecuada

Remarcó que no se trata solamente de la pintura, ya que el exhibir y utilizar animales como si fueran objetos transmite un mensaje errado de seguir utilizando animales en espectáculos en beneficio propio, ya sea al pintarles o tatuarles.

“Este mensaje nos llega a todo el mundo: ‘Mirá qué divertido, podemos pintar un animalito, podemos jugar con ellos, podemos hacer de esto, lo otro’. No es bueno el mensaje en ninguno de los sentidos. Esa es nuestra postura como dirección, como director y como persona. Las costumbres están para cambiarlas, no quiere decir que una costumbre que se utilice hace tantos años sea correcta. Ella está desnuda sobre un caballo, se puede tener totalmente otra connotación, no es la primera vez, en su perfil, en otro video también le pintó el flequillo a uno, a otro caballo”, destacó.

Por su parte, Edith Ortiz, abogada y reconocida activista por los derechos de los animales, criticó que la modelo pintara un caballo sin pensar en las consecuencias, desconociendo que la pintura pueda dañarlo.

“Las pinturas a base de aceite, solventes o con ciertos pigmentos pueden causar irritación, alergias o incluso quemaduras químicas en la piel sensible de los caballos. Dudo que para un video de bajo presupuesto hayan invertido en pintura que no dañe al caballo. Hace unos meses montaron la presentación de un caballo diferente al que estaban ahorcando y golpeando por perder una carrera, por tanto, esto será un video para atraer clientes y que el bienestar del animal nunca va a importar. La tavy na ñande jukai, pero ñande reko asy”, sostuvo la abogada en sus redes sociales.

Afirmó que este caso es de maltrato animal desde el punto de vista del daño que puede ocasionar el producto químico en él y las consecuencias que puede causar.