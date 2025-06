Alerta por cuadros respiratorios: 98% de ocupación de camas en hospitales

El sistema de salud pública está con el 98% de ocupación de camas, según confirmó el doctor Gustavo Ortiz, director de Desarrollo de Servicios y Redes de salud del Ministerio de Salud Pública, ante el incremento de cuadros respiratorios en las últimas semanas.

“La curva fue en ascenso con relación a las consultas, con relación a las internaciones, tanto consultas en consultorio externo como también en las urgencias. Obviamente, también hubo casos internados y también algunos que se derivaron a las unidades de cuidados intensivos. Está circulando el virus de influenza A, que es el H1N1, también hay uno que es el H3N2 y también el tipo influenza B. También sigue circulando el tema covid“, precisó.

Contó que los más de 1.500 centros de asistencia de salud a nivel país, tiene un número de camas ya asignado, no solamente para esta contingencia a cuadros respiratorios, sino también para todos los otros casos que requieran internación, las enfermedades crónicas no transmisibles y otras patologías, como también los accidentes de tránsito. Aclaró de todas formas que el sistema de salud no está ante un colapso, sino ante una contención.

“Desde el inicio de la situación de alerta, el primer relevamiento de información que personalmente lo hice fue a través de las direcciones de coordinación de hospitales especializados, como también de regiones para ver justamente el comportamiento del porcentaje ocupacional de camas. Es muy elevado. Estamos ante un 98% que se mantiene, pero hay que agregar algo importante, el giro de camas, es cuánto tiempo queda. Eso se renueva y ya queda disponible nuevamente para otro evento. Estamos ante tres a cuatro días, a menos que pase a terapia intensiva. O sea que es relativamente rápido” sostuvo.

Modulares y clínicas móviles

Ortiz explicó que el único hospital que usa el sistema de modulares, que se hicieron conocidos durante la pandemia del covid, es el Hospital Nacional de Itauguá y que para la contingencia, ante el aumento de casos de cuadros respiratorios, también están utilizando las clínicas móviles.

“Tenemos clínicas móviles que permanentemente están apoyando a los servicios que justamente tienen este aumento importante del número de camas ocupadas y en la semana, estamos distribuyendo los móviles que tenemos, eso ayuda muchísimo, porque va con el equipo de salud, entonces es como una complementación para la atención”, aseveró.

Lamentó que exista actualmente una reticencia en la aplicación de vacunas, lo que atribuyó a la desinformación, ya que del número de pacientes internados, la mayoría no se vacunó.

Sobre la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno, dijo que sería una estrategia, pero es una decisión que se toma a otros niveles con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Denuncias ante falta de atención

Detalló que hoy en el sistema público de salud cuentan con 618 camas a nivel país, de las cuales 102 son de unidades pediátricas intensivas y 142 neonatales, tras el mantenimiento y adquisiciones realizadas en marzo último.

Agregó que ante una urgencia, los pacientes deben ser atendidos en el centro de salud más cercano, ya sea este del Instituto de Previsión Social o del Ministerio de Salud, y en caso de que se le niegue la atención, personalmente se encarga de atender las denuncias que se pueden hacer a través de diferentes canales, como líneas abiertas de WhatsApp, ya sea al personal de salud o directamente al del ministerio a través de la página web.

Recalcó que existen más de 900 unidades de salud familiar (USF) a las que los pacientes deben acudir inmediatamente ante los primeros síntomas de cuadros respiratorios, como una rinorrea.