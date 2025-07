Pobladores de Cocueré denuncian que no existe un personal de salud permanente en el puesto sanitario

Nos acercamos hasta el puesto de salud de la comunidad de Cocueré, compañía del distrito de San Juan Bautista, Misiones, ubicado a 95 kilómetros, y nos encontramos con la sorpresa de que el mismo estaba todo cerrado y que nadie estaba atendiendo en dicho lugar.

En ese sentido, consultamos a la presidenta de la Junta comunal, Ana Paredes, quien nos comentó que solo atiende una licenciada en enfermería y que actualmente la misma está de vacaciones, y en estos casos el puesto de salud queda desatendido.

“Tenemos permanentemente una persona que atiende, pero resulta ser que ahora la encargada del puesto de salud nos comentó que está de vacaciones, y en realidad necesitamos una persona más que atienda en este local de salud para que se puedan suplir con los trabajos, que siempre esté una persona atendiendo y no cerrarlo”, dijo Paredes.

“Nosotros necesitamos que nuestro puesto de salud funcione permanentemente, porque la salud no tiene hora, no tiene día, no tiene momentos, y entonces necesitamos otra persona más que le pueda ayudar con la atención a la licenciada que está con nosotros, y así como es ahora, si sale de vacaciones, la otra persona quede atendiendo”, mencionó.

Actualmente, los pobladores están sin atención médica prácticamente, y si requieren de alguna asistencia tienen que sortear el mal estado del camino de tierra, que es de 10 kilómetros, para salir al asfaltado e ir hasta la ciudad de San Ignacio o San Juan, distante 95 kilómetros de ellos.

“Necesitamos que las autoridades de salud se pongan las pilas y que nos traigan a alguien más para que se puedan turnar para la atención médica en nuestro puesto de salud, y de esa manera pueda funcionar todo el día de la semana”, agregó Paredes.

Con relación a la atención médica, la misma refirió que una vez al mes suele ir un doctor para las consultas, pero que realmente necesita de más días, ya que en la comunidad existen muchos adultos de la tercera edad que ya tienen sus enfermedades características.

Tras esta denuncia que realiza esta pobladora, se puede señalar que existe también un olvido de parte de las autoridades sanitarias para este sector del departamento de Misiones. El puesto de salud cuenta con una excelente infraestructura, pero sin atención permanente.