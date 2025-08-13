Biggie Express alerta sobre presunto intento de estafa en redes sociales

La cadena de comercios Biggie Express emitió un comunicado advirtiendo a la ciudadanía sobre un posible intento de estafa que circula en redes sociales, utilizando de manera engañosa el nombre de la empresa.

De acuerdo con la denuncia, se estaría difundiendo un enlace malicioso que, bajo la excusa de un supuesto aniversario de la firma, solicita datos personales a los usuarios.

Lea más: WhatsApp refuerza seguridad para prevenir estafas digitales

El comunicado de Biggie

En el pronunciamiento, Biggie Express aclaró que la publicidad que se encuentra en circulación “no corresponde a una promoción realizada por Biggie S.A.” y exhortó a no ingresar al link ni brindar información personal.

Asimismo, la empresa recordó que este tipo de prácticas podría tratarse de un mecanismo de fraude y reiteró su compromiso de informar a sus clientes únicamente a través de canales oficiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy