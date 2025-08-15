Tragedia en Amambay: adolescente muere aplastado en medio de los remolques de un transganado

De acuerdo con el informe brindado por agentes de la Subcomisaría N° 7 de San Isidro Labrador del distrito de Bella Vista, el hecho ocurrió en la Estancia El Tordillo, propiedad de Pablo Emilio Olmedo Calonga. Resultó víctima Juan Antonio Argüello González, de 14 años, hijo de Carmelo Argüello, quien se desempeña como capataz de la estancia en donde se registró el trágico episodio.

Según el relato del conductor del camión a los intervinientes, los trabajadores del establecimiento se disponían a descargar animales en el lugar con la ayuda del capataz de la estancia, en un momento dado el adolescente ingresó entre los remolques del camión con la intención de ayudar. En un momento dado, uno de los acoplados se desprendió y se llevó por delante al menor de edad dejándolo atrapado en medio del otro remolque del vehículo de gran porte.

Llegó sin signos de vida al centro asistencial

Al percatarse de lo sucedido con el adolescente, los trabajadores lo auxiliaron hasta el Hospital Distrital de Bella Vista Norte pero falleció en el trayecto, ya que el médico de guardia informó a la Policía Nacional que Juan Antonio ya llegó sin signos de vida al establecimiento de salud. El doctor Gustavo Galeano, médico forense del Ministerio Público en Pedro Juan Caballero, realizó la inspección de rigor y determinó como causa de muerte “Traumatismo cerrado del tórax por aplastamiento, con múltiples escoriaciones en el cuerpo”, según un informe de la Policía Nacional.

Conductor del camión fue detenido

El conductor del camión transganado, identificado como Jamil Batista Bezerra, brasileño de 50 años, quedó detenido por disposición del fiscal de turno de Pedro Juan Caballero, abogado Rodrigo Espínola, quien intervino ya que el Ministerio Público no cuenta con una sede en la ciudad de Bella Vista Norte. Desde la Fiscalía informaron que se le tomará la declaración al chofer y se tomará una decisión en cuanto a su situación procesal.