PJC: Detienen a un hombre que habría prendido fuego a su pareja

Un episodio de violencia contra la mujer se registró en una vivienda ubicada en la fracción Frontera Verde, al sur de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Según datos recabados por los intervinientes, un hombre le habría prendido fuego a su pareja tras una discusión. La mujer sufrió graves quemaduras y fue auxiliada hasta un centro asistencial de esta ciudad.

Víctima sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo, afirman

El subcomisario José María Ortiz, subjefe de la Comisaría 7ma. de Pedro Juan Caballero, manifestó que de acuerdo con informaciones obtenidas a través de médicos del Hospital Regional de esta ciudad, la quemadura afectó el 40% de su cuerpo y tuvo que ser derivada al Hospital del Quemado para recibir atención especializada.

Supuesto agresor quedó detenido

El supuesto autor del hecho de intento de feminicidio, identificado como Carlos Adolfo Ramírez, de 27 años, fue aprehendido por agentes policiales de la Comisaría 7ma. por disposición del fiscal Rodrigo Espínola, quien investigaría al detenido por Intento de Feminicidio. Desde el Ministerio Público informaron que analizarán todos los elementos sobre el caso para tomar una determinar respecto al supuesto agresor. Las mismas fuentes señalaron que sería imputado y pasaría a guardar reclusión en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.

