Excombatientes del 89 se manifiestan y acamparán hasta ser recibidos por Alliana

Excombatientes del 89 de distintos puntos del país se congregaron hoy al costado de la Vicepresidencia de la República -en el centro de Asunción- para manifestarse y exigir una reunión con Pedro Alliana.

Según Teófilo Gamarra, uno de los voceros, su manifestación se da ante la promulgación y reglamentación de una ley para un pago único hacia ellos, sin embargo, aseguró que hasta ahora la indemnización no se cumple.

“Venimos trabajando ya en la mesa hace dos meses con el encargado de la reglamentación, pero no supieron darnos respuestas. Esto depende exclusivamente del Ejecutivo porque tiene que modificar algunos puntos de la reglamentación”, alegó.

Excombatientes acamparán en el centro

Gamarra también confirmó que como medida de fuerza, los presentes acamparán en el centro de Asunción hasta que sean recibidos por Alliana, ya que aseguran que él conoce esta ley que prevé un pago de 700 jornales y que debería alcanzar a unos 1.800 exsoldados.

