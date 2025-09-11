Buscan reforzar la seguridad en Arroyos y Esteros con mesa de trabajo interinstitucional

Del encuentro participaron el subcomisario, Pedro Morán, junto con el equipo de la Comisaría 3ª; el concejal Héctor Capdevila; y Carlos Horacio Villalba, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de Arroyos y Esteros (COSECAYE), acompañado de integrantes de la mesa directiva. La convocatoria se dio con la intención de generar un espacio de diálogo permanente entre autoridades y vecinos.

Durante la reunión se señalaron las principales problemáticas que aquejan a la comunidad. Por un lado, el abigeato continúa siendo una preocupación para los pequeños y medianos productores de la zona, quienes denuncian pérdidas económicas constantes. A esto se suman los robos domiciliarios y callejeros, que afectan la tranquilidad de los pobladores.

Otro punto debatido fue la polución sonora causada por motociclistas que alteran los caños de escape de sus vehículos. Vecinos manifestaron que, además de la molestia por el ruido, algunos jóvenes emplean cortacorrientes en sus motocicletas para generar explosiones, lo que representa un riesgo adicional para la seguridad pública.

La mesa de trabajo surge en un contexto de cambios dentro de la Comisaría 3ª de Arroyos y Esteros, donde se renovó la jefatura y la mayoría del personal.

Fomentar el control

La Comisión de Seguridad Ciudadana tiene como objetivo potenciar el control en los barrios y como misión actuar como intermediaria entre la comunidad y las instituciones públicas, promoviendo la cooperación para disminuir los hechos delictivos.

La expectativa es que, con el apoyo de los pobladores y la coordinación interinstitucional, se logren resultados concretos que devuelvan la tranquilidad y la armonía a la localidad.

Carlos Horacio Villalba, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, explicó que con el reordenamiento de las autoridades policiales y la comunicación que mantendrán con los pobladores de Arroyos y Esteros se tiene la esperanza de mejorar la situación de inseguridad.

Resaltó que buscan mejorar la atención a la ciudadanía y fortalecer las acciones preventivas que se deben tener en cuenta en la zona.

