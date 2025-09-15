Rugby: argentino fallece en pleno partido en el Comité Olímpico

El torneo Pre Intermedia-Metropolitano de la Unión de Rugby del Paraguay sufrió un trágico suceso este domingo: un jugador falleció en el encuentro que se estaba desarrollando entre los equipos OKC Rugby y Jabalíes Rugby Club, en el estadio Héroes de Curupayty del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

A pesar de los esfuerzos de los bomberos, quienes aplicaron primeros auxilios de manera continua durante 30 minutos, Esteban César Racca (41) no mostró signos de recuperación, según el informe.

Los equipos de emergencia, tanto bomberos como personal de salud del estadio, trabajaron arduamente para reanimarlo, pero lamentablemente no tuvieron éxito en su intento.

Rugbier muerte en partido: ordenaron autopsia

Tras el incidente, la situación fue atendida por la Policía Nacional. También se contó con la presencia del fiscal Jorge Escobar Lara, quien se dirigió al lugar junto a un médico forense.

Las autoridades determinaron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial en Asunción para llevar a cabo un examen más detallado y precisar la causa del fallecimiento.

Comunidad deportiva lamenta pérdida

La comunidad deportiva ha expresado su pesar por el deceso de Esteban Racca, recordándolo como un apasionado del rugby y un estimado compañero de equipo.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Esteban Racca. Hoy el rugby nos recuerda lo frágil de la vida. Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán por siempre en nuestra memoria y en la historia de este club. (...) Descansá en paz, hermano de la ovalada”, publicó en sus redes el club Old King.

Por el momento, se espera que los análisis forenses arrojen más claridad sobre las circunstancias que llevaron al trágico desenlace.