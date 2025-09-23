Gala por los 15 años de la Fundación Jesuitas promete una noche de arte y solidaridad

La Fundación Jesuitas realizó el lanzamiento oficial de su Gala Aniversario, un evento cultural y solidario que marca el inicio de un año cargado de actividades conmemorativas.

El acto de lanzamiento contó con la presencia de los directivos de la Fundación Jesuitas, así como de los referentes culturales de nuestro país los maestros Luis Szarán, director de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA), y Miguel Bonnin, director del Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción (BCMM), quienes recordaron su paso por la Compañía de Jesús y la influencia de los jesuitas en su vida adulta y artística.

La gala en sí será el 21 de octubre a las 20:00 en el Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay y al respecto, el maestro Szarán mencionó que con “Noche de Valses” se celebrará la tradición y la elegancia de los clásicos como una forma de honrar el pasado de la Fundación Jesuitas. Por su parte, el maestro Bonnin recordó distintas obras que presentó para apoyar a las obras sociales de la Compañía de Jesús en Paraguay.

“El BCMM y la Fundación Jesuitas llevan años trabajando juntos, convencidos de que la solidaridad se construye en unidad. Creemos firmemente que las buenas obras deben ser acompañadas y apoyadas. Por eso, hoy más que nunca, la fundación necesita el apoyo de todos nosotros para seguir llegando a quienes más lo necesitan”, mencionó.

Gala inspirada en el vals

La gala de la fundación estará inspirada en “la magia del vals” para ofrecer un recorrido que irá desde piezas clásicas hasta interpretaciones contemporáneas, incluyendo melodías cinematográficas y hasta el icónico Tiempo de Vals de Chayanne.

El espectáculo estará a cargo de la OSCA y el BCMM, reuniendo en escena a más de 50 músicos y destacados intérpretes que brindarán una experiencia artística de excelencia, mientras que el público también disfrutará de sorteos especiales.

Al respecto, el director de la Fundación Jesuitas, Carlos Canillas, SJ., manifestó que “hace 15 años no creamos un edificio, sino que respondimos a un llamado. Un llamado a servir y a ser un medio, un verdadero puente, entre el sueño de un país más justo y quienes trabajan día a día para lograrlo”.

Finalmente, las entradas ya se encuentran disponibles en la web de TUTI y también pueden ser adquiridas a través de la Fundación Jesuitas contactando al (0981) 395 322. Hasta el 30 de septiembre tienen un costo de Gs. 100.000 y a partir del 1 de octubre de Gs. 120.000. Todo lo recaudado irá a la sostenibilidad de las obras sociales.