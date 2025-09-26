Politécnica UNA: apuntan a nombramiento irregular de docente

Un nuevo suceso sacude a la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), por el supuesto nombramiento irregular de una docente de posgrado, firmado por la decana Silvia Leiva.

Las denuncias apuntan a que el 31 de marzo del 2023, la decana de la Politécnica, Silvia Leiva, firmó la resolución N° 0237 por la cual resolvió nombrar como profesora de posgrado, en el programa de Especialización y Maestría en Ciencias de la Información, a Emilce Noemí Sena Correa, luego de un concurso público que organizó la institución para el puesto.

Sin embargo, ni el concurso público ni el nombramiento pasaron por el consejo directivo, que debe aprobar estos procedimientos, según el artículo 56 del estatuto universitario, que indica en uno de sus apartados que son sus atribuciones “nombrar o contratar a profesores o docentes de categorías especiales y auxiliares de enseñanza”.

El caso saltó a la vista nuevamente en este tiempo, porque Sena Correa es la candidata oficialista, como miembro docente titular del consejo directivo de la Politécnica, para las elecciones que se realizarán próximamente.

Inconsistencias

“El pedido de concurso no ha sido remitido al consejo directivo, por lo que es una falta grave cometida por la decana Silvia Leiva”, denunció una fuente desde la Facultad Politécnica, quien pidió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

Para colmo, la docente Emilce Sena resultó ganadora del concurso para un rubro docente para el programa de Maestría en Ciencias de la Información, en el cual la misma ya es coordinadora.

Desde la Politécnica defendieron el nombramiento de la profesora Emilce Sena Correa. Argumentaron que se realizó “bajo concurso público y en base a lo que establecen los reglamentos correspondientes”.

Antecedentes

Una noticia que llamó la atención del estudiantado, se dio el martes último, cuando la Politécnica publicó que comenzaron los relevamientos técnicos para la construcción de una nueva cantina, cuya obra iba a estar a cargo de la firma CO IN.

El suceso llamó la atención debido a que, según Contrataciones Públicas, el proceso de licitación sigue abierto. Recién el martes 30 de setiembre se realizará la apertura de sobres de ofertas.

La publicación fue dada de baja luego de los cuestionamientos del alumnado. Alegaron que fue un error involuntario de redacción y sacaron otra nota, que indicaba que unas 16 empresas fueron a ver las instalaciones, para dar continuidad con la licitación, que tendrá un valor estimado en G. 2.416 millones.

Por otro lado, la Contraloría General de la República (CGR), detectó graves falencias en el uso de US$ 4,3 millones en registros contables sin control, el manejo poco claro de ingresos y el pago de salarios con cheques y no a través de cuentas bancarias, como exige la ley. Esto ocurrió durante el ejercicio fiscal 2024.