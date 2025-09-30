Intensas lluvias se registraron en Ñeembucú desde la madrugada

Una jornada marcada por la lluvia se vivió este martes en el departamento de Ñeembucú, donde desde las 04:00 se registraron precipitaciones con descargas eléctricas.

Según datos del aeropuerto Carlos Miguel Jiménez, proporcionado por el meteorólogo Jorge Acosta, en la capital departamental cayeron 52 milímetros de agua, hasta el mediodía, en el marco de una tormenta débil que no ocasionó daños a diferencia de lo ocurrido el otro día.

El fenómeno se extendió a diferentes distritos del departamento con acumulados importantes.

La ciudad veraniega de Cerrito reportó 100 mm, Tacuruty 65 mm, Itá Corá y Ypypohýi 60 mm, San Antonio Camba Cua y Santa Catalina 55 mm, Mayor Martínez y Tacuara 50 mm, entre otros puntos.

“Las condiciones climáticas se presentan inestables y, de acuerdo con el pronóstico, se mantendrán durante toda la semana con precipitaciones intermitentes y mejoras temporales hasta el viernes”, explicó Jorge Acosta.

El amanecer en la ciudad de Pilar se caracterizó por un cielo cubierto, con temperatura de 20,4°C, la humedad del 95%, vientos del sureste de 5 km/h y visibilidad reducida a dos kilómetros a causa de la lluvia.

Si bien las precipitaciones representan un alivio para los agricultores generan también inconvenientes para los pequeños productores pecuarios ya que los potreros y piquetes quedaron bajo agua dejando sin dormideros al ganado vacuno.