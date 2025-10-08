Promueven el cuidado y la detección temprana del cáncer de mama en Arroyos y Esteros

Como parte de la campaña “Octubre Rosa” en el Hospital Básico de Arroyos y Esteros se realizó este miércoles una jornada sobre la prevención del cáncer de mama. El propósito del evento fue acercar a las mujeres información sobre los servicios de atención integral que se ofrecen en el centro asistencial y fomentar los cuidados preventivos.