Promueven el cuidado y la detección temprana del cáncer de mama en Arroyos y Esteros

La jornada de prevención fue organizada por la Dirección del Hospital Básico de Arroyos y Esteros, el Programa Tekoporã y el Ministerio de Desarrollo Social. Durante la actividad se habilitó oficialmente el servicio de mamografía, que dispone de un moderno equipo de alta tecnología en el local asistencial.
El nuevo equipo es un avance significativo para la detección temprana y el diagnóstico oportuno de la enfermedad, resaltaron los organizadores.
El encuentro congregó a numerosas mujeres de la zona, beneficiarias del programa Tekoporã del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), así como a otras procedentes de distintas localidades del departamento de Cordillera, quienes participaron con entusiasmo en los talleres, charlas informativas y dinámicas sobre hábitos saludables.
Lea más: Octubre rosa: Cómo tu dieta y ejercicio pueden reducir el riesgo del cáncer de mama
Orientaciones
En el encuentro se brindaron importantes orientaciones sobre los servicios de Ginecología, Obstetricia, Planificación Familiar, Consejería en enfermedades de transmisión sexual, Ecografías Mamarias y Ginecológicas, que están disponibles en el hospital.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La jornada concluyó en un ambiente agradable para los pacientes, con sorteos, entrega de obsequios y mensajes que resaltaron la importancia de tener en cuenta la prevención y la fortaleza femenina, con los valores que representa el lazo del Octubre Rosa.