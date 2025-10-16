Continúa la toma de un colegio en Ñemby

Los alumnos del Colegio Nacional don Bienvenido Osorio de la compañía Caaguazú del distrito de Ñemby, departamento Central, siguen ocupando la institución y exigiendo la destitución o renuncia de la directora, María Cristina Guayuán.

La toma indefinida se inició ayer y los alumnos amanecieron en el local educativo y esta mañana no permitieron el ingreso de los profesores y la propia directora, quienes quedaron en el sector de la escuela.

“No vamos a levantar la medida hasta que se le saque a la directora, porque ya hemos agotado todas las instancias y no nos escuchan, y queremos que el colegio recupere prestigio de hace años”, expresó el representante de estudiantes Alexis Contreras.

Estado de abandono y falta de transparencia

Los estudiantes alegan que uno de los detonantes de la medida de protesta es la falta de transparencia en el uso de los recursos de gratuidad, que otorga el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por alumno.

“El colegio se cae a pedazos, el baño no tiene puerta, las paredes con grietas, las tejas se caen y, sin embargo, la directora mandó instalar cámaras de circuito cerrado, pero no funcionan”, expresó Contreras.

Agregó que existen casos de bullying y constantes peleas de los alumnos y que la docente no aplica las medidas de protocolo para frenar estos hechos, según la denuncia.

Apoyo de los padres

Varios padres de los estudiantes apoyan la medida de protesta y también exigen la remoción de la directora, a quien aseguran que ya perdieron la confianza por la falta de transparencia.

“Hace dos años que hemos iniciado esta lucha y hasta hoy día no se soluciona. El colegio está en total abandono, los baños son un asco, las paredes con grietas y no sabemos qué se hace con el dinero de la gratuidad, y la directora no rinde cuentas y ya le perdimos la confianza”, expresó una madre, Andrea Arévalo.

Dijo que también prima la cuestión política y que algunos seccionaleros de la zona están respaldando a la directora. “Acá hay cuestión política, este año se tenía que intervenir la institución, pero no se hizo, porque algunos seccionaleros atajaron”, expresó Arevalos.

Por su parte, la supervisora del área, Zunilda Torales, indicó que se encuentran en proceso de mediación y análisis de los requerimientos de los alumnos y padres de la institución.

Agregó que están en permanente diálogo con los sectores y nuevamente el día de hoy jueves tendrán una reunión con el equipo de gestión para buscar una salida a esta nueva crisis.

También buscamos escuchar la versión de la directora, pero en el momento de nuestra presencia no se encontraba en la institución, debido a que los chicos no permitieron su ingreso.

Sin embargo, los docentes permanecieron en el patio de la escuela, que lleva el mismo nombre y comparte el mismo predio.