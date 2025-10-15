Ñemby: estudiantes toman colegio y piden la destitución de la directora

Estudiantes del Colegio Nacional Bienvenido Osorio, de la compañía Caaguazú, en la localidad de Ñemby, tomaron nuevamente la institución para exigir la destitución de la directora, María Cristina Guayuán.

Los alumnos, que cuentan con el apoyo de algunos padres, denunciaron que desde que asumió la mencionada docente, la institución se encuentra en total estado de abandono.

También cuestionan que la directora se ausenta constantemente de la casa de estudios y que muchos alumnos aprovechan para generar desmanes. Ya ocurrieron peleas, mencionaron.

“La institución se encuentra a la deriva, la directora no viene o llega tarde. Desde que asumió el cargo, nuestro colegio se encuentra en un total estado de abandono y queremos que renuncie o se la destituya del cargo”, expresó una alumna.

Presunto mal uso de la gratuidad

Se le cuestiona además a la directora el presunto mal uso de los recursos de gratuidad y la compra de cámaras de circuito cerrado, que no funcionan, según indicaron los estudiantes.

Indicaron además que faltan docentes para cubrir las horas cátedras y que la presidenta de la Asociación Cooperadora Escolar (ACE), Norma Moreno, desarrolla clases con vestuario inapropiado.

Hablan también de permanentes hechos de bullying en el colegio, que generan graves conflictos en la comunidad educativa.

“En la institución se presentan numerosos casos de violencia que no son atendidos de manera adecuada por la directora, y no se aplican los protocolos necesarios para frenar estos hechos. En cualquier momento puede ocurrir una tragedia”, indicó un estudiante.

La comunidad educativa ya dialogó con la supervisora pedagógica, Zunilda Torales, y se envió una nota al titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez. Exigen una respuesta rápida.

Aseguran que la medida de protesta continuará si el MEC no da un corte definitivo a este conflicto, que se inició desde que asumió la cuestionada directora.

La directora indicó que se inició una ronda de diálogo entre las partes para buscar una salida al conflicto y recuperar la normalidad en la institución.

“Sigue en mesa de diálogo con los diferentes estamentos”, expresó de manera escueta la directora.