Video: Ruta D022 cortada en dos sectores por desborde de arroyos

Las intensas lluvias registradas en el departamento de Itapúa causaron estragos en varios puntos, donde se presentaron anegaciones importantes en las zonas urbanas y desbordes de arroyos. La mañana de este viernes, debido a la incesante lluvia y al desborde de dos arroyos, la ruta D022 quedó cortada en dos tramos entre Coronel Bogado y San Cosme y Damián.

El primer corte se dio en el kilómetro 5, en el barrio San Francisco de Coronel Bogado, con el crecimiento del arroyo Potrero Cardozo, que terminó inundando la capa asfáltica. Entretanto, en el kilómetro 10, en Calle 5 de San Cosme y Damián, ocurrió lo mismo con el cauce hídrico conocido como “Gruta de la Virgencita”.

En ambos casos, el sistema de canalización sería insuficiente para el caudal de agua acumulado, ya que hay solamente un tubo colocado en cada sector.

Según el concejal y comandante de los Bomberos Voluntarios de San Cosme, Ramón Ferreira (ANR), lo ideal es que, por lo menos en esos sectores, se realice una mejor canalización con tubos celulares, al menos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Pobladores de General Delgado piden canalización de la ruta PY01 ante constantes inundaciones

Las autoridades de San Cosme habían solicitado la reparación integral de la ruta D022 al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), debido a que también presenta varios deterioros y baches. No obstante, las autoridades del Ministerio respondieron que, por resolución, esa ruta era responsabilidad de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), por conectar con la Central Hidroeléctrica.