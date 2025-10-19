Nacionales

Anuncian cierre de calles por una corrida este domingo en Asunción

La Policía Municipal de Tránsito informó que varias calles de Asunción estarán cerradas este domingo 19 de octubre desde las 7:00, debido a la realización de un evento deportivo. Se recomienda a los conductores evitar la zona durante gran parte de la mañana.

Por ABC Color
19 de octubre de 2025 - 01:36
Imagen ilustrativa de la PMT en Asunción.
La Municipalidad de Asunción, a través de la Policía Municipal, informó que este domingo se llevará a cabo el evento deportivo Inter RUN 2025. Debido a ello, se anunció el cierre de calles durante todo el circuito.

Entre las calles afectadas se encuentran Teniente Genaro Ruiz, Juan de Salazar y Espinoza, Perú, Río de Janeiro, José Berges, De Las Residentas y la avenida General Santos. La avenida España será una de las vías principales afectadas.

Se recomienda a los conductores y vecinos planificar rutas alternativas para evitar contratiempos durante la mañana del domingo. Las autoridades municipales y la Policía de Tránsito afirman que estarán presentes para controlar el tráfico y orientar a los conductores.

Cierre de calles por la corrida en el centro de Asunción.
