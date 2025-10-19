Anuncian cierre de calles por una corrida este domingo en Asunción

La Municipalidad de Asunción, a través de la Policía Municipal, informó que este domingo se llevará a cabo el evento deportivo Inter RUN 2025. Debido a ello, se anunció el cierre de calles durante todo el circuito.

Entre las calles afectadas se encuentran Teniente Genaro Ruiz, Juan de Salazar y Espinoza, Perú, Río de Janeiro, José Berges, De Las Residentas y la avenida General Santos. La avenida España será una de las vías principales afectadas.

Se recomienda a los conductores y vecinos planificar rutas alternativas para evitar contratiempos durante la mañana del domingo. Las autoridades municipales y la Policía de Tránsito afirman que estarán presentes para controlar el tráfico y orientar a los conductores.

