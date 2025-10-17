Conducción defensiva: en qué consiste y qué ventajas tiene

El inspector principal Andrés Benítez, de la Patrulla Caminera, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), explica que la conducción defensiva es una técnica para anticipar situaciones de riesgo en las rutas. Te contamos en qué consiste.

Entre las principales recomendaciones, destaca la importancia de mantener una distancia prudente con el vehículo de adelante y señalizar cada maniobra.

“El conductor debe conservar una distancia que le permita detener su vehículo con seguridad, especialmente en pendientes, atendiendo también a los vehículos que van por delante y por detrás”, señaló.

Ante condiciones adversas, como lluvia, poca visibilidad o pista mojada, el inspector aconseja circular con precaución y adaptar la velocidad al estado del camino.

“Si las condiciones no son favorables, lo ideal es buscar un lugar seguro para detenerse hasta que mejoren”, recomendó.

Velocidad y estado del conductor

Respetar los límites de velocidad es esencial: “actualmente están bien delimitados, depende de la conciencia y el respeto del conductor para evitar siniestros. La velocidad máxima en todo el país es de 110 km/h”, precisó.

En zonas urbanas se debe cumplir con lo dispuesto por las autoridades locales, mientras que en áreas rurales el máximo permitido es de 90 km/h para vehículos livianos, pudiendo alcanzar los 110 km/h en tramos sin concurrencia.

El estado del conductor es determinante

“Debe estar sobrio y atento. Si está cansado, debe detenerse y descansar antes de continuar. En estado de ebriedad pierde reflejos y aumenta el riesgo de accidente”, advirtió el especialista.

Agregó que, aunque no está prohibido tomar tereré, mate o gaseosa dentro del vehículo, esto debe hacerse solo cuando esté detenido.