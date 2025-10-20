Caapucú: prohíben fiestas de Halloween con argumentos “morales y religiosos”

Por medio de una resolución, la Municipalidad de Caapucú, departamento de Paraguarí, prohibió la realización de fiestas públicas o privadas de Halloween en ese distrito con el argumento de que se trata de una celebración “de origen extranjero y con contenidos ajenos a las tradiciones espirituales y culturales del pueblo paraguayo”.
La resolución de la Municipalidad de Caapucú, administrada por el intendente Gustavo Penayo (ANR, Partido Colorado) prohíbe “toda clase de fiestas, eventos o actividades públicas o privadas alusivas o conmemorativas” de Halloween (Día de Brujas, 31 de octubre) dentro de su jurisdicción.
“La celebración denominada ‘Halloween’, en su versión moderna, introduce símbolos y prácticas vinculadas a la oscuridad, la muerte y la superstición, contrarias a la formación moral y religiosa de la niñez y la juventud, así como la identidad cristiana del distrito”, reza el argumento expuesto en la resolución.
“Proteger el bien común”
La Municipalidad argumenta también que “conforme al Derecho Canónico y a la doctrina social cristiana, la autoridad civil está llamada proteger el bien común y la dignidad humana, evitando la difusión de costumbres que exalten la violencia, el temor o la negación de la vida”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Mucha atención con las mascotas negras este mes: esta es la razón
Según la resolución, la Policía Municipal de Caapucú, “en coordinación con la Comisaría local”, realizará “tareas de control preventivo” el jueves 30 y el viernes 31 de octubre para garantizar el cumplimiento de la resolución.