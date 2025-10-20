Nacionales

Caapucú: prohíben fiestas de Halloween con argumentos “morales y religiosos”

La Municipalidad de la ciudad de Caapucú prohibió que se realicen fiestas privadas de Halloween en ese distrito porque, según su resolución, representa costumbres “contrarias a la formación moral y religiosa” y la “identidad cristiana” del distrito. Anunció que habrá controles de la Policía Municipal y la Comisaría local el 30 y 31 de octubre.

Por ABC Color
20 de octubre de 2025 - 12:06
Halloween o Hallowe'en ​ es una fiesta que se celebra el 31 de octubre, víspera de la fiesta cristiana occidental de Todos los Santos. Inicia la conmemoración de Allhallowtide, ​ el tiempo del año litúrgico dedicado a recordar a los muertos, incluidos los santos, los mártires y todos los fieles difuntos.​​​​
Gentileza ShutterStock

Por medio de una resolución, la Municipalidad de Caapucú, departamento de Paraguarí, prohibió la realización de fiestas públicas o privadas de Halloween en ese distrito con el argumento de que se trata de una celebración “de origen extranjero y con contenidos ajenos a las tradiciones espirituales y culturales del pueblo paraguayo”.

La resolución de la Municipalidad de Caapucú, administrada por el intendente Gustavo Penayo (ANR, Partido Colorado) prohíbe “toda clase de fiestas, eventos o actividades públicas o privadas alusivas o conmemorativas” de Halloween (Día de Brujas, 31 de octubre) dentro de su jurisdicción.

“La celebración denominada ‘Halloween’, en su versión moderna, introduce símbolos y prácticas vinculadas a la oscuridad, la muerte y la superstición, contrarias a la formación moral y religiosa de la niñez y la juventud, así como la identidad cristiana del distrito”, reza el argumento expuesto en la resolución.

“Proteger el bien común”

La Municipalidad argumenta también que “conforme al Derecho Canónico y a la doctrina social cristiana, la autoridad civil está llamada proteger el bien común y la dignidad humana, evitando la difusión de costumbres que exalten la violencia, el temor o la negación de la vida”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Mucha atención con las mascotas negras este mes: esta es la razón

Según la resolución, la Policía Municipal de Caapucú, “en coordinación con la Comisaría local”, realizará “tareas de control preventivo” el jueves 30 y el viernes 31 de octubre para garantizar el cumplimiento de la resolución.