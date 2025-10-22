Video: bomberos controlan incendio en zona del aeropuerto Silvio Pettirossi

Un incendio de pastizales se registró en los “lindes” del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y mediante la intervención de cuatro camiones de bomberos, el fuego fue controlado.

Al respecto, el capitán Marco Almada precisó que ahora los intervinientes realizan un trabajo de “liquidación”, ya que la zona donde se registró se encuentra muy cercana al barrio San Luis de Mariano Roque Alonso y hay varios pastizales.

“Apeligraba bastante el barrio, pero se pudo controlar en coordinación con los bomberos del aeropuerto”, precisó en contacto con ABC Cardinal.

Asimismo, detalló que por la maleza gruesa y pasto verde, se generaba mucho humo en la zona, una condición que estaba afectando también a los pobladores del barrio. Otro punto que mencionó es que los incendios forestales ya comienzan a movilizar el “30%” de la estructura de los bomberos.

